Meta voit son free cash flow fondre avec les investissements IA

Meta Platforms META.O a fait état mercredi d'un effondrement de sa génération de trésorerie, en chute de 91% au deuxième trimestre, signe des lourdes contraintes financières pesant sur le géant des réseaux sociaux pour développer son activité dans l'intelligence artificielle, pour un résultat encore incertain.

La maison-mère de Facebook a publié une génération de trésorerie de 784 millions de dollars (683,6 millions d'euros) sur la période avril-juin, contre 8,55 milliards un an auparavant.

Le titre était indiqué en baisse d'environ 5% dans les transactions après la clôture à Wall Street.

Cette annonce fait écho à celle d'un autre poids lourd de la "tech", Alphabet GOOGL.O , qui a annoncé la semaine dernière une génération de trésorerie négative pour la première depuis sa création après avoir brûlé 5,9 milliards de dollars au deuxième trimestre.

Meta a en outre relevé mercredi le bas de sa fourchette de prévision de dépenses d'investissement sur l'ensemble de l'année. Ces dépenses sont désormais attendues entre 130 milliards et 145 milliards de dollars, contre 125-145 milliards auparavant.

Le groupe en a fait de même avec sa prévision de dépenses globales en raison de charges juridiques de 2,4 milliards de dollars comptabilisées au deuxième trimestre. Le bas de la fourchette est relevé de 162 à 165 milliards de dollars tandis que sa limite haute reste à 169 milliards.

(Katie Paul à New York et Jaspreet Singh à Bangalore, version française Bertrand Boucey)