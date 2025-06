Meta vise à automatiser entièrement la publicité grâce à l'IA d'ici 2026, selon le WSJ

Meta Platforms META.O a pour objectif de permettre aux marques de créer et de cibler des publicités avec ses outils d'intelligence artificielle d'ici la fin de l'année prochaine, a rapporté le Wall Street Journal lundi, citant des personnes familières avec le sujet. Les applications de l'entreprise de médias sociaux comptent 3,43 milliards d'utilisateurs actifs uniques dans le monde et ses outils basés sur l'intelligence artificielle permettent de créer des variations publicitaires personnalisées, des arrière-plans d'images et des ajustements automatisés pour les publicités vidéo, ce qui les rend lucratifs pour les annonceurs. Une marque pourrait fournir une image de produit et un budget, et l'IA de Meta générerait la publicité, y compris l'image, la vidéo et le texte, puis déterminerait le ciblage des utilisateurs sur Instagram et Facebook avec des suggestions de budget, selon le rapport. Meta prévoit également de permettre aux annonceurs de personnaliser les publicités à l'aide de l'IA, de sorte que les utilisateurs voient différentes versions de la même publicité en temps réel, en fonction de facteurs tels que la géolocalisation, selon le rapport. Le propriétaire de Facebook et d'Instagram, dont la majorité des revenus provient de la vente de publicités, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters. Les entreprises de médias sociaux telles que Snap SNAP.N , Pinterest PINS.N et Reddit RDDT.N investissent de plus en plus dans l'IA et les outils d'apprentissage automatique pour attirer les annonceurs dans un marché publicitaire numérique intensément concurrentiel et encombré. Des entreprises technologiques telles que Google et OpenAI ont également lancé des outils d'IA de génération de vidéos et d'images, mais leur adoption généralisée dans la publicité reste incertaine, car les spécialistes du marketing évaluent les préoccupations relatives à la sécurité de la marque, au contrôle créatif et à la qualité. La directrice générale Mark Zuckerberg a souligné que les annonceurs avaient besoin de produits d'IA offrant des "résultats mesurables à grande échelle" dans un avenir pas si lointain. Elle a ajouté que l'entreprise visait à créer un guichet unique d'IA où les entreprises pourraient fixer des objectifs, allouer des budgets et laisser la plateforme s'occuper de la logistique.

