Meta va vendre sa capacité de calcul IA excédentaire via son activité de cloud computing, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Meta Platforms META.O développe actuellement une activité dans le cloud afin de commercialiser sa capacité de calcul excédentaire dédiée à l'IA, a rapporté mercredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

L'action de la société a progressé de plus de 6 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse. Reuters n'a pas pu vérifier cette information de manière indépendante.