 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Meta va vendre sa capacité de calcul IA excédentaire via son activité de cloud computing, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 14:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Meta Platforms META.O développe actuellement une activité dans le cloud afin de commercialiser sa capacité de calcul excédentaire dédiée à l'IA, a rapporté mercredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

L'action de la société a progressé de plus de 6 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse. Reuters n'a pas pu vérifier cette information de manière indépendante.

Valeurs associées

META PLATFORMS
611,1400 USD NASDAQ +8,49%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 15:44

    Ils ont de la capacité excédentaire parce que personne n'utilise leur IA pourrie ?

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
38,22 +24,58%
CAC 40
8 333,97 -0,83%
Pétrole Brent
71,89 -1,41%
ABIVAX
120,1 +3,98%
TOTALENERGIES
65,98 -3,01%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank