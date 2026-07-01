Meta va vendre sa capacité de calcul IA excédentaire via son activité de cloud computing, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Meta Platforms META.O développe actuellement une activité dans le cloud afin de commercialiser sa capacité de calcul excédentaire dédiée à l'IA, a rapporté mercredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.
L'action de la société a progressé de plus de 6 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse. Reuters n'a pas pu vérifier cette information de manière indépendante.
1 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer