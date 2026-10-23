Meta va reporter la mise en place de ses nouvelles conditions commerciales, critiquées par les éditeurs et les annonceurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du commentaire du Conseil européen des éditeurs aux paragraphes 7 et 8)

par Foo Yun Chee

Meta Platforms META.O va reporter la mise en œuvre de ses nouvelles conditions commerciales afin de répondre aux préoccupations des éditeurs et des annonceurs numériques, a annoncé vendredi l’entreprise technologique américaine, une décision qui pourrait éviter d’éventuelles mesures réglementaires.

Les autorités de la concurrence de l’UE et du Royaume-Uni ont reçu des plaintes concernant ces nouvelles conditions commerciales, qui, selon les éditeurs et les annonceurs numériques, conféreraient à Meta un droit illimité d’utiliser leur contenu pour ses services d’intelligence artificielle. Meta a rejeté ces allégations.

« Nous reportons la date d’entrée en vigueur de nos conditions commerciales révisées et de nos conditions relatives à la publicité en libre-service au 20 novembre afin de disposer de plus de temps pour expliquer à nos partenaires et parties prenantes ce qui change et ce qui ne change pas », a déclaré un porte-parole de Meta dans un e-mail.

Les nouvelles conditions commerciales devaient initialement entrer en vigueur le 30 octobre.

Meta expliquera comment elle utilise les robots d’indexation et précisera que les propriétaires de contenu pourront toujours utiliser le fichier robots.txt — un fichier en texte brut qui transmet des instructions aux robots d’indexation et aux bots d’IA — pour indiquer leurs préférences, a ajouté le porte-parole.

La Commission européenne, qui fait office d’autorité de contrôle de la concurrence au sein de l’UE, a déclaré qu’elle se félicitait de ce report, ajoutant qu’elle avait adressé des demandes d’informations aux entreprises qui n’ont pas encore publié de résumés concernant les données utilisées pour entraîner leurs modèles d’IA.

Le Conseil européen des éditeurs, qui, avec d’autres groupes, souhaite que les régulateurs suspendent les nouvelles conditions commerciales de Meta le temps qu’ils enquêtent sur la question, a toutefois réitéré ses critiques.

Il a souligné un manque de garanties contractuelles claires contre toute exploitation non liée du contenu des éditeurs.

« Le fait de gérer une page professionnelle ou de faire la promotion d’un abonnement ne devrait pas conférer des droits généraux sur le site web et les archives d’un éditeur », a déclaré Angela Mills Wade, directrice exécutive du Conseil.

« Toute utilisation allant au-delà de ce qui est nécessaire pour fournir le service spécifique demandé devrait nécessiter une autorisation distincte et expresse du titulaire des droits concerné », a-t-elle ajouté.

Partout dans le monde, les éditeurs intensifient leur lutte contre les entreprises d’IA qui utilisent leurs contenus sans autorisation pour entraîner de grands modèles linguistiques, soulignant ainsi le conflit entre les titulaires de droits d’auteur et ceux qui invoquent des arguments de « fair use » (usage loyal).