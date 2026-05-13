Meta va lancer “Incognito Chat” pour des conversations privées basées sur l'IA sur WhatsApp

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Katie Paul et Jaspreet Singh

Meta Platforms META.O déploie une nouvelle fonctionnalité “Incognito Chat” pour son assistant d'intelligence artificielle sur le service de messagerie WhatsApp, a annoncé mercredi la société, qui cherche ainsi à répondre aux préoccupations en matière de confidentialité des données.

Meta a déclaré que les conversations incognito s'appuieront sur sa technologie de traitement privé, garantissant que les conversations resteront invisibles pour quiconque, y compris pour la société elle-même.

“Vos conversations ne sont pas enregistrées et, par défaut, vos messages disparaissent, ce qui vous offre un espace pour réfléchir et explorer des idées sans que personne ne vous observe”, a déclaré la société dans un article de blog.

Cette initiative intervient alors que les utilisateurs partagent souvent des informations personnelles, financières, médicales ou professionnelles sensibles avec des assistants IA, malgré les inquiétudes en matière de confidentialité quant à la manière dont leurs données pourraient être stockées ou utilisées par les entreprises.

“Nous commençons à poser beaucoup de questions importantes sur nos vies à l’aide des systèmes d’IA. On n’a pas toujours l’impression qu’il faille partager les informations qui sous-tendent ces questions avec les entreprises qui gèrent ces systèmes d’IA”, a déclaré Will Cathcart, directeur de WhatsApp, lors d’une conférence de presse.

Selon le site web de l'entreprise, les messages que les utilisateurs partagent avec Meta AI peuvent être utilisés par l'entreprise de réseaux sociaux pour améliorer ses modèles d'IA, mais les conversations personnelles sur WhatsApp restent protégées par un chiffrement de bout en bout et ne sont pas accessibles à cette fin.

Pour l’instant, le chat incognito est réservé au texte, ce qui signifie que les utilisateurs ne pourront pas télécharger d’images, a précisé Will Cathcart.

Il a ajouté que l'IA serait également dotée de garde-fous intégrés, refusant de répondre à des questions problématiques ou orientant les conversations dans d'autres directions.

Meta a déclaré qu'elle prévoyait également de lancer “Side Chat” avec Meta AI dans les mois à venir, une fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs d'obtenir une assistance privée au sein de n'importe quelle conversation sur WhatsApp.