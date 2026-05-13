 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Meta va lancer “Incognito Chat” pour des conversations privées basées sur l'IA sur WhatsApp
information fournie par Reuters 13/05/2026 à 16:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Katie Paul et Jaspreet Singh

Meta Platforms META.O déploie une nouvelle fonctionnalité “Incognito Chat” pour son assistant d'intelligence artificielle sur le service de messagerie WhatsApp, a annoncé mercredi la société, qui cherche ainsi à répondre aux préoccupations en matière de confidentialité des données.

Meta a déclaré que les conversations incognito s'appuieront sur sa technologie de traitement privé, garantissant que les conversations resteront invisibles pour quiconque, y compris pour la société elle-même.

“Vos conversations ne sont pas enregistrées et, par défaut, vos messages disparaissent, ce qui vous offre un espace pour réfléchir et explorer des idées sans que personne ne vous observe”, a déclaré la société dans un article de blog.

Cette initiative intervient alors que les utilisateurs partagent souvent des informations personnelles, financières, médicales ou professionnelles sensibles avec des assistants IA, malgré les inquiétudes en matière de confidentialité quant à la manière dont leurs données pourraient être stockées ou utilisées par les entreprises.

“Nous commençons à poser beaucoup de questions importantes sur nos vies à l’aide des systèmes d’IA. On n’a pas toujours l’impression qu’il faille partager les informations qui sous-tendent ces questions avec les entreprises qui gèrent ces systèmes d’IA”, a déclaré Will Cathcart, directeur de WhatsApp, lors d’une conférence de presse.

Selon le site web de l'entreprise, les messages que les utilisateurs partagent avec Meta AI peuvent être utilisés par l'entreprise de réseaux sociaux pour améliorer ses modèles d'IA, mais les conversations personnelles sur WhatsApp restent protégées par un chiffrement de bout en bout et ne sont pas accessibles à cette fin.

Pour l’instant, le chat incognito est réservé au texte, ce qui signifie que les utilisateurs ne pourront pas télécharger d’images, a précisé Will Cathcart.

Il a ajouté que l'IA serait également dotée de garde-fous intégrés, refusant de répondre à des questions problématiques ou orientant les conversations dans d'autres directions.

Meta a déclaré qu'elle prévoyait également de lancer “Side Chat” avec Meta AI dans les mois à venir, une fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs d'obtenir une assistance privée au sein de n'importe quelle conversation sur WhatsApp.

Valeurs associées

META PLATFORMS
605,3400 USD NASDAQ +0,39%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 000,09 +0,25%
SOITEC
157,8 +9,05%
Pétrole Brent
107,27 -0,39%
NANOBIOTIX
43,8 +8,79%
HAFFNER ENERGY
0,17 +25,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank