Meta va facturer une redevance aux annonceurs pour compenser les taxes numériques européennes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails de l'article de Meta tout au long du texte) par Foo Yun Chee

Meta Platforms META.O va facturer aux annonceurs des frais de localisation allant de 2 % à 5 % pour couvrir les taxes sur les services numériques imposées par certains pays, a déclaré le géant technologique américain dans un message sur son site Web, suivant les traces d'Alphabet

GOOGL.O Google et d'Amazon AMZN.O .

La redevance, qui s'applique aux publicités image ou vidéo diffusées sur les plateformes Meta, y compris les campagnes WhatsApp de clics vers des messages et les messages marketing accompagnés de publicités, s'appliquera à partir du mois de mai et couvrira également d'autres prélèvements imposés par le gouvernement.

"Jusqu'à présent, Meta couvrait ces coûts supplémentaires. Ces changements font partie des efforts continus de Meta pour répondre à l'évolution du paysage réglementaire et s'aligner sur les normes de l'industrie", a déclaré la société dans son blog.

Les frais de localisation sont déterminés en fonction de l'emplacement de l'audience et non de l'emplacement de l'entreprise de l'annonceur.

Meta a dressé une liste de six pays où ces frais s'appliqueront, allant de 2 % au Royaume-Uni à 3 % en France , en Italie et en Espagne, et à 5 % en Autriche et en Turquie .

Les taxes numériques, prélevées en pourcentage des recettes réalisées par les grandes entreprises technologiques dans les différents pays, ont suscité des critiques de la part de l'administration américaine, qui a estimé qu'elles constituaient une discrimination à l'égard des entreprises américaines.

Bloomberg a été le premier à parler des nouveaux frais de localisation de Meta.