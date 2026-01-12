 Aller au contenu principal
Meta va construire une capacité de calcul à l'échelle du gigawatt dans le cadre de l'initiative Meta Compute
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 19:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Meta META.O va créer Meta Compute pour construire des dizaines de gigawatts d'infrastructure informatique au cours de cette décennie et des centaines de gigawatts supplémentaires à l'avenir, a déclaré lundi le directeur général Mark Zuckerberg.

