Meta va construire une capacité de calcul à l'échelle du gigawatt dans le cadre de l'initiative Meta Compute

Meta META.O va créer Meta Compute pour construire des dizaines de gigawatts d'infrastructure informatique au cours de cette décennie et des centaines de gigawatts supplémentaires à l'avenir, a déclaré lundi le directeur général Mark Zuckerberg.