Meta, TikTok et YouTube vont être jugés sur des allégations de dépendance des jeunes

Les géants de la technologie promeuvent des outils de sécurité et font face à une bataille de l'opinion publique

Le directeur général de Meta, Mark Zuckerberg, doit témoigner dans le procès

Une adolescente attribue sa dépression à l'utilisation des médias sociaux

Les plateformes Meta, TikTok et YouTube seront soumises cette semaine à un examen minutieux en salle d'audience, car elles sont accusées d'alimenter une crise de santé mentale chez les jeunes, alors que le débat national sur le temps passé par les enfants devant un écran entre dans une nouvelle phase.

Le procès qui se tiendra devant la Cour supérieure de Californie, dans le comté de Los Angeles, servira de test pour des milliers d'autres actions en justice visant à obtenir des dommages et intérêts pour des préjudices causés par les médias sociaux, dans le cadre d'un assaut juridique qui pourrait éroder la défense juridique de longue date des grandes entreprises technologiques.

La plaignante est une Californienne de 19 ans, connue sous le nom de K.G.M., qui affirme être devenue dépendante des plateformes des entreprises à un jeune âge en raison de leur design qui attire l'attention, selon les documents déposés au tribunal. Elle affirme que les applications ont alimenté sa dépression et ses pensées suicidaires et cherche à tenir les entreprises pour responsables. La sélection du jury dans cette affaire commence mardi.

Cette action en justice est la première d'une série d'affaires qui devraient être jugées cette année et qui portent sur ce que les plaignants appellent la "dépendance aux médias sociaux" chez les enfants. Ce sera la première fois que les géants de la technologie devront se défendre lors d'un procès sur les dommages présumés causés par leurs produits, a déclaré l'avocat de la plaignante, Matthew Bergman. L'un des facteurs de cette affaire est une loi fédérale qui exempte largement les plateformes telles qu'Instagram et TikTok de toute responsabilité juridique pour les contenus publiés par leurs utilisateurs. Les entreprises technologiques ont fait valoir que cette loi les protégeait dans l'affaire K.G.M.

Un verdict défavorable aux entreprises de médias sociaux mettrait à mal cette défense, qui les protège des poursuites judiciaires depuis des décennies. Il montrerait que les jurys sont prêts à tenir les plateformes elles-mêmes pour responsables. Il est probable que la Cour suprême soit saisie de cette question, que ce soit dans le cadre de l'affaire K.G.M. ou d'une autre affaire, a déclaré M. Bergman.

"Nous écrivons sur une tabula rasa juridique", a-t-il déclaré à Reuters.

Mark Zuckerberg, directeur général de Meta META.O , devrait témoigner à la barre. La société soutiendra devant le tribunal que ses produits n'ont pas conduit aux problèmes de santé mentale de K.G.M., ont déclaré les avocats de Meta à Reuters avant le procès.

Le directeur général de Snap, Evan Spiegel, devrait également témoigner, car son entreprise a été désignée comme défenderesse dans le procès. Snap SNAP.N a accepté le 20 janvier de régler le procès de K.G.M. Un porte-parole de l'entreprise a refusé de commenter les détails de l'accord.

YouTube fera valoir que ses plateformes sont fondamentalement différentes des plateformes de médias sociaux telles qu'Instagram et TikTok, et qu'elles ne devraient pas être regroupées devant le tribunal, a déclaré un cadre de YouTube avant le procès.

TikTok a refusé de commenter les arguments de l'entreprise devant le tribunal.

FAÇONNER L'OPINION PUBLIQUE

Alors que le procès s'ouvre, les mêmes entreprises technologiques déploient des efforts à l'échelle nationale pour convaincre les critiques que leurs produits sont sans danger pour les adolescents. Elles ont lancé des outils qui, selon elles, permettent aux parents de mieux contrôler la manière dont leurs enfants utilisent les plateformes et ont dépensé des millions de dollars pour promouvoir ces fonctionnalités. Depuis au moins 2018, Meta a parrainé des ateliers de parents sur la sécurité en ligne des adolescents dans des dizaines de lycées à travers les États-Unis. La société a organisé l'un de ces ateliers, baptisé Screen Smart, en 2024 à Los Angeles , en compagnie de la présidente de la National PTA, Yvonne Johnson, et de la responsable de la sécurité de Meta, Antigone Davis. La National PTA est une organisation à but non lucratif qui milite pour le bien-être des enfants. TikTok a également parrainé des rassemblements similaires dirigés par 100 PTA locales et régionales, intitulés Create with Kindness (Créer avec gentillesse), selon le site web de l'entreprise. Le programme comprenait des tutoriels sur les fonctionnalités de TikTok pour les parents, y compris l'option de limiter le temps d'écran le soir, selon le programme d'études . Google GOOGL.O , la société mère de YouTube, s'est tournée ces dernières années vers les éclaireuses pour convaincre le public qu'elle s'investit dans la sécurité en ligne des enfants. Les filles peuvent obtenir un écusson, qui comporte le logo de Google , à apposer sur leur uniforme après avoir suivi des leçons sur les mots de passe robustes, la gentillesse en ligne et la confidentialité numérique, selon le site web des éclaireuses.

Les entreprises ont également engagé des avocats qui ont représenté des sociétés dans des litiges très médiatisés concernant l'addiction.

Meta a engagé des avocats de Covington & Burling qui ont représenté McKesson dans des litiges tentaculaires liés à l'épidémie d'opioïdes, selon les biographies publiques des avocats. L'avocat de TikTok, quant à lui, a représenté Activision Blizzard et Microsoft dans un litige portant sur la conception de jeux vidéo et la dépendance.

"Ces entreprises utilisent tous les moyens d'influence possibles et imaginables", a déclaré Julie Scelfo, fondatrice de Mothers Against Media Addiction, un groupe qui soutient l'interdiction des smartphones dans les écoles. "Il peut être très difficile pour les parents de savoir à qui faire confiance."