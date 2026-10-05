Meta, TikTok et X contestent les exigences de l'autorité de régulation britannique concernant les données relatives à la sécurité en ligne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Meta META.O , TikTok et X contestent l’Ofcom, l’autorité de régulation britannique, concernant la quantité d’informations qu’elle leur demande de fournir dans le cadre du tout nouveau dispositif britannique de sécurité en ligne.

Il s’agit de l’une des premières contestations relatives à la loi de 2023 sur la sécurité en ligne, qui impose des normes plus strictes aux plateformes telles que TikTok, X, ainsi que Facebook et Instagram (appartenant à Meta), dans le but de protéger les enfants contre les contenus préjudiciables et illégaux.

L’Ofcom met progressivement en œuvre ce dispositif, dont les exigences sont assorties de la menace d’amendes pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial d’une entreprise en cas d’infractions les plus graves.

En février, l’Ofcom a émis des avis d’information demandant aux entreprises technologiques de fournir des indicateurs détaillés sur la modération des contenus, notamment des données sur le nombre de publications supprimées ou dont la visibilité a été restreinte, ainsi que sur le nombre d’utilisateurs exposés à des contenus préjudiciables.

Mais Meta, TikTok et X affirment que ces avis imposent des contraintes réglementaires sans précédent; une déclaration de témoin soumise par X la décrit d’ailleurs comme “la demande d’informations la plus contraignante que X ait jamais reçue de la part d’un régulateur, quelle que soit la juridiction”.

Meta a indiqué dans des documents judiciaires que l’Ofcom souhaitait qu’elle fournisse “des informations exhaustives et détaillées” sur sept de ses services, sans objectif réglementaire clairement défini.

TikTok a également déclaré que l’Ofcom avait contourné un régime de surveillance alternatif assorti de garanties spécifiques.

L’Ofcom a déclaré que ces informations étaient réellement nécessaires pour évaluer l’efficacité du nouveau régime et qu’il avait restreint la portée des informations requises avant sa mise en œuvre.

“Le Parlement nous a confié la mission de réglementer un secteur qui n’était soumis à aucune réglementation et n’avait de comptes à rendre à personne depuis plus de 20 ans”, a déclaré un porte-parole de l’Ofcom dans un communiqué.

L’audition de cette semaine s’achève mercredi, et une autre action en justice , intentée par Meta concernant le mode de calcul des redevances et des amendes, est attendue la semaine prochaine.