Meta supprime 10% de ses effectifs pour accélérer dans l'IA
information fournie par Zonebourse 23/04/2026 à 20:43
Ces ajustements interviennent alors que Meta intensifie ses investissements dans les technologies d'IA, tout en réduisant certaines activités, notamment dans le métavers. Des suppressions de postes ont déjà touché la division Reality Labs ainsi que d'autres équipes opérationnelles ces derniers mois. Parallèlement, l'entreprise diminue son recours à des prestataires externes, en particulier pour la modération de contenus, en privilégiant des solutions automatisées basées sur l'intelligence artificielle.
Le groupe développe également de nouveaux outils internes, dont un système visant à exploiter certaines données d'usage des employés pour entraîner des agents intelligents, tout en assurant la mise en place de garde-fous pour la protection des données. Cette réorganisation intervient à l'approche de la publication des résultats trimestriels, prévue le 29 avril, dans un contexte de pression accrue sur le titre en Bourse.
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