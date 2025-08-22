Meta signe un accord de plus de 10 milliards de dollars avec Meta Platforms, selon une source

Google GOOGL.O a conclu un accord de six ans sur l'informatique dématérialisée avec Meta Platforms

META.O d'une valeur de plus de 10 milliards de dollars, a déclaré jeudi à Reuters une source au fait du dossier, le deuxième accord important conclu récemment par le géant de la recherche après celui conclu avec OpenAI.

Dans le cadre de cet accord, Meta utilisera les serveurs, le stockage, le réseau et d'autres services de Google Cloud, a déclaré la source, qui a demandé à ne pas être nommée en raison du caractère confidentiel des discussions.

Google et Meta n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

L'accord a d'abord été rapporté par The Information.

Cette nouvelle fait suite aux commentaires du directeur général de Meta, Mark Zuckerberg, en juillet, selon lesquels l'entreprise dépenserait des centaines de milliards de dollars pour construire plusieurs centres de données d'IA massifs.

Le mois dernier, l'entreprise a relevé de 2 milliards de dollars la limite inférieure de ses prévisions de dépenses d'investissement annuelles, les situant dans une fourchette de 66 à 72 milliards de dollars .

Meta recherche des partenaires extérieurs pour l'aider à financer l'infrastructure massive nécessaire pour alimenter l'IA en se délestant de 2 milliards de dollars d'actifs de centres de données , a indiqué la société dans un document déposé au début du mois.

En juin, Reuters a rapporté qu'OpenAI prévoyait d'ajouter le service Google Cloud d'Alphabet pour répondre à ses besoins croissants en capacité de calcul, une collaboration surprenante entre deux concurrents de premier plan dans le secteur de l'intelligence artificielle.

Dans ce contexte, l'unité d'informatique en nuage de la société mère Google a enregistré une hausse de près de 32 % de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre en juillet, ce qui a dépassé les attentes.