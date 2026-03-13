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Meta scelle de nouveaux partenariats dans l'IA, Le Figaro compris
information fournie par Zonebourse 13/03/2026 à 18:29

Meta a annoncé vendredi avoir conclu une série de partenariats avec plusieurs groupes de médias, dont Le Figaro, afin d'enrichir son assistant d'intelligence artificielle Meta AI, avec davantage d'actualités et de contenus internationaux.

Dans un communiqué, le média social indique avoir scellé des accords avec News Corp, le propriétaire du Wall Street Journal et du New York Post, de l'Espagnol Prisa et l'Allemand Süddeutsche Zeitung, dans la continuité des précédents partenariats avec d'autres médias comme Le Monde.

Le groupe californien dit vouloir permettre à Meta AI de proposer une variété plus large de contenus en temps réel, notamment des actualités mondiales, des informations de dernière minute, des articles "lifestyle" sur l'ensemble de ses applications.

"Désormais, lorsque vous posez des questions liées à l'actualité à Meta AI, vous recevrez des informations et des liens provenant de sources de contenu plus diversifiées", explique-t-il dans un communiqué, ajoutant que 'l'objectif est de vous aider à découvrir des contenus pertinents et d'actualité adaptés à vos centres d'intérêt".

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