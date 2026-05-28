Meta s'engage à verser 13 millions de dollars supplémentaires au comité de surveillance jusqu'en 2028

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions dans le titre et le premier paragraphe)

Le Comité de surveillance de Meta META.O a déclaré jeudi avoir obtenu un financement supplémentaire de 13 millions de dollars de la part de l'entreprise de réseaux sociaux afin d'assurer le fonctionnement de cet organisme de surveillance indépendant jusqu'en 2028.

Les plateformes de réseaux sociaux sont soumises à une pression intense pour trouver un équilibre entre la liberté d'expression et la lutte contre la désinformation, tout en intégrant l'IA.

Ces nouveaux fonds seront versés dans le fonds fiduciaire du comité, a déclaré le coprésident Paolo Carozza, ajoutant que Meta continuait de renvoyer les cas complexes de modération de contenu au comité et de donner suite à ses recommandations.

En 2024, Meta s'était engagé à allouer au moins 30 millions de dollars par an au cours des trois prochaines années, selon un article publié sur le blog de l'organisme de surveillance.

Le Comité de surveillance est un organe composé d'experts qui prend des décisions contraignantes et émet des recommandations sur les questions de contenu sur l'ensemble des plateformes de réseaux sociaux de l'entreprise.

En avril 2025, il a sévèrement réprimandé la société mère d'Instagram, pour avoir “précipitamment” démantelé ses opérations de vérification des faits aux États-Unis et assoupli les restrictions sur des sujets controversés tels que l'immigration et l'identité de genre.

Le directeur général de Meta, Mark Zuckerberg, a lancé ces retraits en janvier 2025, arguant que les efforts de modération précédents avaient abouti à “trop de censure”.

Ces changements, qui comprenaient le passage à un système de « notes communautaires » alimenté par la participation des utilisateurs, ont été largement perçus comme une tentative d’apaiser les critiques des conservateurs et de s’aligner sur la nouvelle administration Trump.