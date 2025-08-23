Meta s'associe à Midjourney pour acquérir une licence d'utilisation de la technologie d'IA pour ses futurs produits

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Meta a signé un accord avec le laboratoire d'IA générative Midjourney pour obtenir une licence sur la "technologie esthétique" de la startup pour les futurs modèles et produits de l'entreprise de médias sociaux.

La collaboration technique reliera les équipes de recherche des deux entreprises, a déclaré vendredi Alexandr Wang, responsable de l'IA de la société mère Facebook.

Cette initiative montre que Meta META.O cherche à différencier ses produits sur la base de la qualité visuelle, alors qu'elle cherche à revitaliser ses efforts en matière d'intelligence artificielle dans un contexte de concurrence acharnée avec ses rivaux, notamment OpenAI, le fabricant de ChatGPT, et Google GOOGL.O .

Midjourney, qui génère des images à partir d'invites textuelles, propose ses outils aux utilisateurs sous forme d'abonnement.

"Nous sommes incroyablement impressionnés par Midjourney", a déclaré Alexandr Wang dans un message publié sur X, ajoutant que pour fournir les meilleurs produits, Meta combine les meilleurs talents, une feuille de route informatique solide et des partenariats avec les principaux acteurs de l'industrie.

Meta et Midjourney n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

Les prouesses de la startup en matière de génération d'images pourraient aider Meta à accélérer les fonctions créatives pour les utilisateurs et les spécialistes du marketing, ce qui permettrait de réduire les coûts de production de contenu et de stimuler l'engagement.

L'accord intervient à un moment où Meta a réorganisé ses efforts en matière d'intelligence artificielle sous l'égide de Superintelligence Labs , une initiative à fort enjeu qui fait suite au départ de cadres supérieurs et à l'accueil mitigé réservé à son dernier modèle open-source, le Llama 4.