Meta s'apprête à facturer un supplément aux annonceurs pour compenser les taxes en Europe
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 17:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 mars - ** Les actions de Meta Platforms META.O augmentent de 1,6 % à 658,10 $, en voie de réaliser leur deuxième séance de gains consécutive ** La société annonce qu'elle facturera aux annonceurs des frais de localisation pour couvrir les taxes sur les services numériques imposées par certains pays européens

** Cette taxe s'appliquera à partir du mois de mai aux publicités images ou vidéos diffusées sur les plateformes Meta, y compris les campagnes WhatsApp de clics vers les messages et les messages marketing accompagnés de publicités, et couvrira également d'autres taxes imposées par les gouvernements

** La liste des six pays où les redevances s'appliqueront va de 2 % au Royaume-Uni à 3 % en France, en Italie et en Espagne, et à 5 % en Autriche et en Turquie

** META tire la quasi-totalité de ses revenus de la publicité ** 65 analystes couvrant le titre l'évaluent en moyenne à"acheter"; le prix médian est de 852,50 $- données LSEG

** META a baissé de 0,4 % depuis le début de l'année, contre une baisse de 1,8 % pour l'indice composite NASDAQ ( .IXIC )

Valeurs associées

META PLATFORMS
658,8350 USD NASDAQ +1,77%
NASDAQ Composite
22 855,38 Pts Index Ex +0,70%
