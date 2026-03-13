Meta repousse le lancement du modèle d'IA "Avocado" à mai ou plus tard, selon le NYT

(Ajout de détails provenant d'une source au paragraphe 2)

Meta META.O a reporté la sortie de son modèle d'intelligence artificielle "Avocado" à mai au moins, au lieu de ce mois-ci, a rapporté jeudi le New York Times, citant des sources.

Les performances du nouveau modèle d'intelligence artificielle de Meta se situent actuellement entre les modèles Gemini 2.5 et Gemini 3 de Google GOOGL.O , ce qui reporte son lancement à mai ou juin, a déclaré à Reuters une personne au fait du dossier.

Ce retard intervient alors que l'entreprise investit massivement pour développer ses ambitions en matière d'IA, y compris une feuille de route pour la construction de ses propres puces .

En janvier, Meta a présenté des plans d'investissement de 115 à 135 milliards de dollars pour l'année, à la recherche de la "superintelligence", l'horizon où l'IA sera plus intelligente que l'homme.

Le nouveau modèle de Meta, sur lequel l'entreprise travaille depuis des mois, n'a pas été à la hauteur des dernières offres de ses rivaux, selon le rapport.

"Notre prochain modèle sera bon, mais plus important encore, il montrera la trajectoire rapide sur laquelle nous nous trouvons, et nous repousserons régulièrement la frontière au cours de l'année en continuant à sortir de nouveaux modèles", a déclaré un porte-parole de Meta à Reuters.

"Nous sommes impatients de voir ce que nous avons préparé très bientôt", a ajouté le porte-parole dans une déclaration envoyée par courriel.

Les dirigeants de la division IA de Meta ont discuté de la possibilité d'accorder une licence temporaire à Gemini pour alimenter les produits IA de l'entreprise, a ajouté le rapport, bien qu'aucune décision n'ait été prise.

Les médias ont rapporté en décembre que Meta travaillait sur un modèle d'IA textuelle dont le nom de code est Avocado et dont le lancement est prévu pour le premier trimestre.