Meta reporte la sortie de ses lunettes de réalité mixte Phoenix à 2027, selon Business Insider
information fournie par Reuters 06/12/2025 à 04:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Meta META.O retarde la sortie de ses lunettes de réalité mixte Phoenix jusqu'en 2027, afin de "peaufiner les détails", a rapporté Business Insider vendredi, citant une note interne.

Reuters n'a pas pu vérifier cette information dans l'immédiat.

Valeurs associées

META PLATFORMS
673,4200 USD NASDAQ +1,80%
