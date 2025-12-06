information fournie par Reuters • 06/12/2025 à 04:17

Meta reporte la sortie de ses lunettes de réalité mixte Phoenix à 2027, selon Business Insider

Meta META.O retarde la sortie de ses lunettes de réalité mixte Phoenix jusqu'en 2027, afin de "peaufiner les détails", a rapporté Business Insider vendredi, citant une note interne.

