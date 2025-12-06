Meta reporte la sortie de ses lunettes de réalité mixte Phoenix à 2027, selon Business Insider

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Meta META.O retarde la sortie de ses lunettes de réalité mixte Phoenix jusqu'en 2027, afin de "peaufiner les détails", a rapporté Business Insider vendredi, citant une note interne.
Reuters n'a pas pu vérifier cette information dans l'immédiat.
