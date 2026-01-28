 Aller au contenu principal
Meta renforce ses dépenses en capital pour avancer sur la "superintelligence"
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 23:24

Meta META.O a dit mercredi revoir à la hausse de 73% ses plans de dépenses d'investissement cette année afin d'avancer sur la "superintelligence", alors que la maison-mère des réseaux sociaux Facebook et Instagram entend proposer aux utilisateurs une intelligence artificielle (IA) hautement personnalisée.

Le titre du groupe dirigé par Mark Zuckerberg a bondi de près de 9% dans les échanges boursiers d'après-clôture.

Le géant technologique a communiqué également un chiffre d'affaires et un bénéfice supérieurs au consensus au quatrième trimestre. Il a dit anticiper pour le trimestre en cours un chiffre d'affaires battant les attentes de Wall Street.

Sur l'ensemble de l'année 2026, les dépenses en capital de Meta devraient atteindre entre 115 milliards et 135 milliards de dollars, en grande partie pour financer ses vastes coûts d'infrastructures. Les analystes prévoyaient un montant de 109,9 milliards de dollars, d'après Visible Alpha, après 72,22 milliards de dépenses d'investissement l'an dernier.

Au cours d'une conférence téléphonique avec des analystes, Mark Zuckerberg a souligné le caractère exceptionnel de cette année 2026 pour "fournir une superintelligence personnelle, accélérer nos infrastructures pour l'avenir et façonner la manière" dont le groupe va travailler dorénavant.

Meta prévoit que ses dépenses annuelles se situent au total entre 162 milliards et 169 milliards de dollars, contre 117,69 milliards un an plus tôt, citant les salaires à la hausse proposés pour attirer des talents de l'IA.

Pour le trimestre actuel, le groupe anticipe un chiffre d'affaire compris entre 53,5 milliards et 56,5 milliards de dollars, alors que les analystes anticipaient en moyenne un montant de 51,41 milliards selon des données LSEG.

La firme technologique a lancé le développement de gigantesques centres de données à travers les Etats-Unis, dont un dans l'Etat de Louisiane dont le président américain Donald Trump a estimé le coût à 50 milliards de dollars.

(Jaspreet Singh à Bangalore, avec la contribution d'Echo Wang et Juby Babu; version française Jean Terzian)

