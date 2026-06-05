Meta recule après un rapport sur une importante levée de fonds pour financer son infrastructure d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 juin - ** Le titre de Meta META.O recule de 5,9 % à 590,82 dollars

** META envisage de lever des dizaines de milliards de dollars lors d'une offre publique d'actions, alors qu'elle recherche de nouvelles sources de financement pour ses projets d'IA, rapporte le FT

** Les dirigeants de META explorent des moyens "créatifs" de lever des fonds; la directrice financière Susan Li mène les discussions aux côtés de la présidente Dina Powell McCormick, selon le journal

** Les discussions se sont intensifiées après la levée de fonds d'Alphabet GOOGL.O cette semaine, rapporte le FT

** Mercredi, Alphabet a porté le montant de ses émissions d'actions de 80 milliards de dollars à 84,75 milliards de dollars

** Meta n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters

** META affiche une baisse de 5 % depuis le début de l'année, à la clôture de jeudi