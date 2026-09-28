Meta recule après la forte hausse enregistrée la semaine dernière sous l'impulsion de Muse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 septembre - ** L'action de Meta Platforms ( META.O ), la société mère de Facebook, recule de 2,7 % à 730.80 dollars en pré-ouverture, après avoir atteint la semaine dernière son plus haut niveau depuis plus d'un an

** META a bondi d’environ 13 % la semaine dernière après la publication de données indiquant que son agent IA grand public, Muse , avait dépassé ChatGPT pour devenir l’application gratuite la plus téléchargée sur l’App Store d’Apple et le Google Play Store aux États-Unis et au Canada

** Muse permet aux utilisateurs de confier des tâches telles que les achats, la réservation de voyages et le remplissage de formulaires à un agent IA

** Les marchés dans leur ensemble sont également en baisse ce lundi; la plupart des valeurs technologiques de premier plan, notamment Alphabet GOOGL.O , Amazon AMZN.O et Apple AAPL.O , reculent légèrement

** L'action META est en passe d'enregistrer sa meilleure performance mensuelle depuis juillet 2013; elle affiche une hausse de plus de 13,8 % depuis le début de l'année