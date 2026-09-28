 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Meta recule après la forte hausse enregistrée la semaine dernière sous l'impulsion de Muse
information fournie par Reuters 28/09/2026 à 14:35

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 septembre - ** L'action de Meta Platforms ( META.O ), la société mère de Facebook, recule de 2,7 % à 730.80 dollars en pré-ouverture, après avoir atteint la semaine dernière son plus haut niveau depuis plus d'un an

** META a bondi d’environ 13 % la semaine dernière après la publication de données indiquant que son agent IA grand public, Muse , avait dépassé ChatGPT pour devenir l’application gratuite la plus téléchargée sur l’App Store d’Apple et le Google Play Store aux États-Unis et au Canada

** Muse permet aux utilisateurs de confier des tâches telles que les achats, la réservation de voyages et le remplissage de formulaires à un agent IA

** Les marchés dans leur ensemble sont également en baisse ce lundi; la plupart des valeurs technologiques de premier plan, notamment Alphabet GOOGL.O , Amazon AMZN.O et Apple AAPL.O , reculent légèrement

** L'action META est en passe d'enregistrer sa meilleure performance mensuelle depuis juillet 2013; elle affiche une hausse de plus de 13,8 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

ALPHABET-A
343,9200 USD NASDAQ 0,00%
AMAZON.COM
249,6700 USD NASDAQ 0,00%
APPLE
340,9600 USD NASDAQ 0,00%
META PLATFORMS
751,6600 USD NASDAQ 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,838 +8,83%
Pétrole Brent
106,87 +0,09%
CAC 40
8 126,5 +0,60%
GENFIT
9,7 +8,74%
TOTALENERGIES
80,84 +1,06%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank