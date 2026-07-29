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Meta recule après avoir annoncé une baisse de 91% de son flux de trésorerie disponible
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 22:49
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 juillet - ** Les actions de Meta META.O ont reculé d'environ 7% à 550,28 dollars lors des négociations après clôture ** La société fait état d’une baisse de 91% de son flux de trésorerie disponible, soulignant les difficultés financières liées au développement coûteux de l’IA par le géant des réseaux sociaux, malgré un retour sur investissement incertain

** Le flux de trésorerie disponible du deuxième trimestre s'élève à 784 millions de dollars, contre 8,55 milliards de dollars un an plus tôt

** La société prévoit que ses dépenses d'investissement pour 2026 se situeront entre 130 et 145 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 125 à 145 milliards de dollars

** Prévoit que le total des dépenses pour l'ensemble de l'année se situera entre 165 et 169 milliards de dollars, contre une prévision antérieure comprise entre 162 et 169 milliards de dollars

** Le cours de l'action a reculé d'environ 12% depuis le début de l'année

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