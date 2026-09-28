Meta recrute Desai, directeur général de MongoDB, pour mener sa stratégie en matière d'IA d'entreprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de précisions aux paragraphes 5 à 10 et d'un commentaire d'analyste au paragraphe 4)

par Harshita Mary Varghese

Meta Platforms META.O a débauché le directeur général de MongoDB MDB.O , Chirantan « CJ » Desai, pour diriger une nouvelle activité destinée à proposer les outils d’IA du géant des réseaux sociaux aux entreprises.

L'action du fournisseur de logiciels de bases de données a chuté de 18 % lundi matin, alors qu'il quitte l'entreprise après moins d' d'un an à la tête de celle-ci.

M. Desai, un dirigeant chevronné du secteur technologique, avait succédé à Dev Ittycheria à ce poste. MongoDB a nommé M. Ittycheria au poste de directeur général par intérim, le temps de trouver un remplaçant définitif.

“Bien que ce départ soit décevant, nous estimons que MongoDB reste bien positionné sur le plan stratégique et considérons que la réaction du cours de l’action est exagérée”, a déclaré la société de courtage Piper Sandler dans une note.

Meta a annoncé lundi qu’elle mettrait ses modèles d’IA, ses agents et ses outils à la disposition des entreprises via sa nouvelle plateforme Meta Enterprise Platform, notamment Muse, récemment lancé, Meta Business Agent et des outils de programmation.

La société a lancé Muse au début du mois, un agent IA personnel conçu pour effectuer des tâches telles que faire des achats, réserver des voyages, envoyer des e-mails et effectuer des paiements pour le compte des utilisateurs.

Muse a rapidement grimpé dans les classements de l’App Store d’Apple et de Google Play ces dernières semaines et a été décrit par les analystes comme potentiellement le plus grand lancement d’application aux États-Unis depuis ChatGPT en novembre 2022, qui avait contribué à déclencher le boom de l’IA.

M. Desai rendra directement compte à Mark Zuckerberg, directeur général de Meta, au sein du poste nouvellement créé de directeur des plateformes d’entreprise, et s’attachera à transformer la pile d’IA de l’entreprise en produits et services que les entreprises pourront déployer pour leurs propres activités.

Avant de rejoindre MongoDB, M. Desai a dirigé les départements produit et ingénierie chez Cloudflare NET.N et a passé près de huit ans chez ServiceNow NOW.N , où il a notamment occupé les fonctions de président et de directeur des opérations.

MongoDB fournit des logiciels de bases de données utilisés par les entreprises pour développer et exploiter des applications, ainsi que des outils de gestion des données, de recherche, d’analyse et d’IA.