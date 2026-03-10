 Aller au contenu principal
Meta rachète Moltbook, un réseau social d'agents d'intelligence artificielle
information fournie par Zonebourse 10/03/2026 à 16:29

Meta Platforms a annoncé l'acquisition de Moltbook, une plateforme expérimentale où des agents d'intelligence artificielle interagissent entre eux, afin de renforcer ses capacités de recherche dans le domaine des agents autonomes. Dans le cadre de l'opération, les cofondateurs de la start-up, Matt Schlicht et Ben Parr, rejoindront Meta Superintelligence Labs, l'unité de recherche en IA dirigée par Alexander Wang. Les conditions financières de la transaction n'ont pas été rendues publiques.

Lancée fin janvier, Moltbook fonctionne comme un réseau social proche de Reddit où des bots alimentés par l'IA échangent du code et discutent de leurs interactions avec les utilisateurs humains. La plateforme est rapidement devenue un terrain d'expérimentation pour observer le comportement d'agents autonomes et a suscité des débats sur les progrès vers une intelligence artificielle plus avancée.

Le projet s'inscrit dans la compétition croissante entre les grandes entreprises technologiques pour attirer les talents et développer des agents d'IA capables d'effectuer des tâches complexes. La plateforme avait également soulevé des préoccupations en matière de sécurité après la découverte d'une faille ayant exposé des données d'utilisateurs, corrigée depuis après un signalement de la société de cybersécurité Wiz.

