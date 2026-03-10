Meta rachète Moltbook, un réseau social d'agents d'intelligence artificielle
information fournie par Zonebourse 10/03/2026 à 16:29
Lancée fin janvier, Moltbook fonctionne comme un réseau social proche de Reddit où des bots alimentés par l'IA échangent du code et discutent de leurs interactions avec les utilisateurs humains. La plateforme est rapidement devenue un terrain d'expérimentation pour observer le comportement d'agents autonomes et a suscité des débats sur les progrès vers une intelligence artificielle plus avancée.
Le projet s'inscrit dans la compétition croissante entre les grandes entreprises technologiques pour attirer les talents et développer des agents d'IA capables d'effectuer des tâches complexes. La plateforme avait également soulevé des préoccupations en matière de sécurité après la découverte d'une faille ayant exposé des données d'utilisateurs, corrigée depuis après un signalement de la société de cybersécurité Wiz.
Valeurs associées
|657,8100 USD
|NASDAQ
|+1,61%
A lire aussi
-
Voici les dernières évolutions économiques mondiales, mardi à 15H00 GMT, au onzième jour de la guerre au Moyen-Orient: - Pétrole: "réunion extraordinaire" de l'AIE sur les stocks stratégiques L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a convoqué mardi dans la journée ... Lire la suite
-
Le groupe Renault parie sur ses modèles électriques et hybrides d'ici 2030, avec l'arrêt des ventes en Europe de voitures Renault uniquement à essence, et compte baisser nettement ses coûts et ses prix en Europe pour résister à la concurrence chinoise. "D'ici 2030, ... Lire la suite
-
L'homme d'affaires Elon Musk, actionnaire de référence du constructeur automobile Tesla , de la société spatiale SpaceX, du réseau social X et de l'entreprise d'intelligence artificielle xAI, arrive largement en tête de la liste des personnes les plus riches au ... Lire la suite
-
Cinq mois après que l'administration Trump a annoncé en fanfare autoriser un traitement non prouvé contre certaines formes d'autisme, l'Agence américaine du médicament (FDA) a fait volte-face mardi. La prise de l'acide folinique (leucovorin en anglais) reste non-autorisée ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer