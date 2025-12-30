Meta rachète la startup chinoise Manus pour développer l'IA avancée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de l'évaluation de l'opération et de détails sur le modèle d'intelligence artificielle de Manus aux paragraphes 2 à 5 et 8)

Meta META.O a déclaré lundi qu'elle allait acquérir la startup d'intelligence artificielle Manus, fondée en Chine, alors que le géant technologique accélère ses efforts pour intégrer l'IA avancée dans ses plates-formes.

Les termes financiers de la transaction avec Manus n'ont pas été divulgués, mais une source ayant une connaissance directe de l'affaire a déclaré que l'opération valorise la société basée à Singapour entre 2 et 3 milliards de dollars.

Manus n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Considérée comme le prochain DeepSeek chinois, Manus est devenue virale au début de l'année sur X en publiant ce qu'elle prétend être le premier agent général d'IA au monde, capable de prendre des décisions et d'exécuter des tâches de manière autonome, avec beaucoup moins d'incitations que les chatbots d'IA.

Depuis, Pékin a manifesté son intérêt pour soutenir Manus, qui affirme que les performances de son agent d'IA dépassent celles de DeepResearch d'OpenAI. L'entreprise a également conclu un partenariat stratégique avec Alibaba

9988.HK pour collaborer sur leurs modèles d'IA.

Meta exploitera et vendra le service Manus et l'intégrera dans ses produits grand public et professionnels, y compris dans Meta AI, a déclaré l'entreprise.

Les géants de la technologie tels que Meta ont augmenté leurs investissements dans l'IA par le biais d'acquisitions stratégiques et d'embauches de talents pour faire face à la concurrence féroce du secteur. Au début de l'année, le propriétaire de Facebook a investi dans Scale AI dans le cadre d'une transaction qui a valorisé la startup d'étiquetage de données à 29 milliards de dollars et qui a permis de recruter son directeur général, Alexandr Wang, âgé de 28 ans.

Manus, **soutenue** par sa société mère Beijing Butterfly Effect Technology, a levé 75 millions de dollars cette année pour une valeur d'environ 500 millions de dollars, selon les médias. La société de capital-risque américaine Benchmark a dirigé le tour de table.

Cette entreprise fait partie d'une vague d'entreprises chinoises qui ont **domiciliées** à Singapour ces dernières années, pariant qu'un déménagement dans cette ville-État axée sur le commerce réduirait le risque que leurs activités soient perturbées par les tensions géopolitiques sino-américaines.