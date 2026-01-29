Meta progresse alors que Zuckerberg redouble d'efforts pour concrétiser sa vision de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 janvier - ** Meta grimpe de 7,3 % dans les transactions de pré-marché après avoir augmenté ses plans de dépenses en capital , signalant un investissement agressif dans l'IA

** Meta a augmenté ses prévisions de dépenses d'investissement pour 2026 de 73 %, visant des dépenses de 115 à 135 milliards de dollars, au-dessus des 72,22 milliards de dollars de l'année dernière

** Le directeur général Mark Zuckerberg a réitéré son engagement en faveur de la "superintelligence", décrivant 2026 comme une année charnière pour la mise en place d'une IA profondément personnalisée et la refonte du mode de fonctionnement de l'entreprise

** Les analystes de RBC ont déclaré que la forte hausse du chiffre d'affaires de Meta et les perspectives optimistes pour le premier trimestre fournissaient une "couverture suffisante" pour l'augmentation des dépenses d'investissement, notant que les améliorations de la performance publicitaire et de l'engagement induites par l'IA aident à justifier l'ampleur de l'investissement

** L'activité principale de Co en matière de publicité continue de financer la poussée de l'IA, avec des recettes publicitaires en hausse de 24 % à 58,14 milliards de dollars

** Meta a augmenté de 12,7 % l'année dernière et se négocie à 22,2 fois les estimations de ses bénéfices pour les 12 prochains mois - données LSEG