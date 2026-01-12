Meta prévoit de supprimer environ 10 % des employés de la division Reality Labs, selon le NYT

Meta META.O prévoit de supprimer environ 10% des employés de sa division Reality Labs qui travaillent sur des produits incluant le métaverse, a rapporté le New York Times lundi, citant trois personnes ayant connaissance des discussions.

Les coupes dans Reality Labs, qui compte environ 15 000 employés, pourraient être annoncées dès mardi et devraient affecter de manière disproportionnée les employés de l'unité metaverse qui travaillent sur les casques de réalité virtuelle et les réseaux sociaux virtuels, selon le rapport.

Le métavers a été un projet d'envergure mené par le directeur général Mark Zuckerberg, qui a donné la priorité à ce projet et y a consacré des sommes considérables, mais l'entreprise a brûlé plus de 60 milliards de dollars depuis 2020 .

Outre le métavers, le segment Reality Labs produit également les casques de réalité mixte Meta's Quest, des lunettes intelligentes fabriquées avec EssilorLuxottica ESLX.PA Ray-Ban et des lunettes de réalité augmentée.

Bien que l'entreprise ait eu du mal à vendre sa vision d'un univers numérique immersif composé de mondes interconnectés, elle a connu un premier succès avec les lunettes intelligentes, alors que des concurrents tels que Google et Apple n'ont pas réussi à exploiter le marché lors de leurs premières tentatives.

Le directeur de la technologie de Meta, Andrew Bosworth, qui supervise Reality Labs, a convoqué une réunion mercredi et a demandé au personnel d'y assister en personne, a rapporté le NYT, citant un mémo.

Meta n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Ce rapport intervient alors que la société mère de Facebook s'efforce de rester pertinente dans la course à l'intelligence artificielle de la Silicon Valley, après que son modèle Llama 4 a été mal accueilli.