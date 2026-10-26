Meta prévoit de lever jusqu'à 95 milliards de dollars de capitaux propres pour financer son expansion coûteuse dans le domaine de l'IA

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Meta Platforms META.O a annoncé lundi son intention de leverjusqu’à 95 milliards de dollars de capitaux propres afin de financer son expansion coûteuse dans le domaine de l’intelligence artificielle, notamment en matière de centres de données, de puissance de calcul dans le cloud et d’autres infrastructures.

La société a lancé des offres publiques d’actions ordinaires et d’actions privilégiées convertibles pour un montant d’environ 35 milliards de dollars. Elle a également indiqué qu’elle prévoyait de lancer un programme distinct de vente d’actions “au marché” pouvant atteindre 60 milliards de dollars après que ses nouvelles actions de classe C sans droit de vote auront commencé à être négociées, ce qui est prévu au premier trimestre 2027.

Meta a intensifié ses dépenses en centres de données, en capacité de calcul et en produits d’IA afin de rivaliser avec les géants de l’IA que sont OpenAI et Anthropic.

Selon son rapport trimestriel publié la semaine dernière, l’entreprise de réseaux sociaux disposait , au 30 septembre, de liquidités , d’équivalents de trésorerie et de titres négociables pour un montant de 82,45 milliards de dollars, dépassant légèrement sa dette à long terme de 80,92 milliards de dollars.

L’entreprise s’est engagée à dépenser environ 825 milliards de dollars à l’avenir, principalement en raison de ses investissements croissants dans les centres de données, les infrastructures liées à l’IA et la puissance de calcul dans le cloud.

Meta a indiqué que les fabricants de puces Nvidia NVDA.O , Advanced Micro Devices AMD.O et Broadcom AVGO.O avaient manifesté leur intérêt pour l’achat de jusqu’à 5 milliards de dollars d’actions ordinaires de classe A de Meta dans le cadre de cette offre.

La semaine dernière, Meta a revu à la hausse la fourchette basse de ses prévisions de dépenses annuelles et table désormais sur des dépenses d’investissement comprises entre 135 et 145 milliards de dollars cette année, contre une fourchette de 130 à 145 milliards de dollars prévue précédemment.

Meta a enregistré une consommation de trésorerie de 2,12 milliards de dollars au troisième trimestre, ce qui marque son premier flux de trésorerie disponible négatif depuis plus de dix ans,contre un flux de trésorerie positif de 10,63 milliards de dollarsil y a un an.

La société a annoncé un chiffre d'affaires de 64,60 milliards de dollars au troisième trimestre, dépassant les estimations de Wall Street qui s'élevaient à 63,37 milliards de dollars. Elle a également prévu un chiffre d'affaires compris entre 73 et 76 milliards de dollars pour le quatrième trimestre.