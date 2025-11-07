Meta prévoit de dépenser 600 milliards de dollars aux États-Unis pour l'expansion des centres de données d'IA

Meta Platforms META.O a déclaré vendredi qu'elle investirait 600 milliards de dollars dans l'infrastructure et les emplois aux États-Unis au cours des trois prochaines années, y compris dans les centres de données d'intelligence artificielle, alors que le géant des médias sociaux s'efforce de construire l'infrastructure nécessaire à ses ambitions en matière d'intelligence artificielle.

Meta a redoublé d'efforts dans le domaine de l'IA, avec pour objectif d'atteindre la superintelligence, une étape théorique où les machines surpassent les humains.

Il a promis des centaines de milliards de dollars pour construire plusieurs grands centres de données d'IA et prévoit des dépenses plus importantes pour répondre aux besoins de calcul.

Lors d'un dîner à la Maison Blanche en septembre, le directeur général Mark Zuckerberg a déclaré au président américain Donald Trump que Meta investirait "au moins 600 milliards de dollars" aux États-Unis au cours des prochaines années.

Mark Zuckerberg a déclaré que Meta développait ses capacités de calcul parce que "c'est la bonne stratégie pour charger agressivement la capacité en amont afin que nous soyons prêts pour les cas les plus optimistes", lors de la récente conférence téléphonique sur les résultats de l'entreprise.

Meta a prévu des dépenses d'investissement " considérablement plus importantes " l'année prochaine grâce à des investissements dans l'intelligence artificielle, y compris la construction agressive de centres de données pour alimenter sa poussée de l'IA.

Le mois dernier, le géant des médias sociaux a conclu un accord de financement de 27 milliards de dollars avec Blue Owl Capital pour financer son centre de données en Louisiane, son plus grand projet à l'échelle mondiale.

Meta a déclaré en octobre qu'il investirait 1,5 milliard de dollars dans un centre de données au Texas, donnant le coup d'envoi de son 29e centre de ce type dans le monde.