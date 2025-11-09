Budget: LFI déposera une nouvelle motion de censure "sans doute début décembre"

Manuel Bompard, le coordinateur de LFI lors du débat sur le budget de la Sécurité sociale, à l'Assemblée nationale, Paris le 3 novembre 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )

La France insoumise envisage de déposer une nouvelle motion de censure contre le gouvernement Lecornu "sans doute au début du mois de décembre", quand les projets de budgets de l'Etat et de la Sécu approcheront des votes finaux, a déclaré dimanche Manuel Bompard.

"Il me semble évident que, avant Noël, sans doute au début du mois de décembre, il y aura une nouvelle motion de censure parce que tout le monde aura sous les yeux à ce moment-là la réalité de ce que sont le budget de l'État et le budget de la Sécurité sociale", a déclaré sur BFMTV le coordinateur de LFI.

Rappelant que la précédente motion déposée mi-octobre par son groupe contre le gouvernement de Sébastien Lecornu avait "échoué à 18 voix près (...) parce que les socialistes ne l'ont pas votée", M. Bompard a assuré que les députés Insoumis en "redéposeront une (...) à partir du moment où (ils auront) une certitude que celle-ci puisse être votée".

Pour l'élu des Bouches-du-Rhône, l'occasion pourrait se présenter sur le premier texte soumis au vote, en l’occurrence le projet de loi financement de la Sécurité sociale (PLFSS). "Je n'ose croire que les députés socialistes puissent accepter (ce) budget", a-t-il affirmé.

Le PLFSS doit intégrer la suspension de la réforme des retraites, clé de voûte d'un accord entre le gouvernement et les socialistes.

Pour LFI, qui réclame l’abrogation de cette réforme, il est hors de question "d'avaler l'ensemble du budget de la Sécurité sociale, c'est-à-dire entre 12 et 15 milliards d'euros d'économies" en contrepartie.

"A la fin, nous allons rejeter ce budget, parce qu'il y a rien à attendre de ce gouvernement", a-t-il insisté, ajoutant que "si l'on veut l'abrogation de la réforme des retraites, il faut faire tomber ce gouvernement".