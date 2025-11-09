 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Budget: LFI déposera une nouvelle motion de censure "sans doute début décembre"
information fournie par AFP 09/11/2025 à 14:23

Manuel Bompard, le coordinateur de LFI lors du débat sur le budget de la Sécurité sociale, à l'Assemblée nationale, Paris le 3 novembre 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )

Manuel Bompard, le coordinateur de LFI lors du débat sur le budget de la Sécurité sociale, à l'Assemblée nationale, Paris le 3 novembre 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )

La France insoumise envisage de déposer une nouvelle motion de censure contre le gouvernement Lecornu "sans doute au début du mois de décembre", quand les projets de budgets de l'Etat et de la Sécu approcheront des votes finaux, a déclaré dimanche Manuel Bompard.

"Il me semble évident que, avant Noël, sans doute au début du mois de décembre, il y aura une nouvelle motion de censure parce que tout le monde aura sous les yeux à ce moment-là la réalité de ce que sont le budget de l'État et le budget de la Sécurité sociale", a déclaré sur BFMTV le coordinateur de LFI.

Rappelant que la précédente motion déposée mi-octobre par son groupe contre le gouvernement de Sébastien Lecornu avait "échoué à 18 voix près (...) parce que les socialistes ne l'ont pas votée", M. Bompard a assuré que les députés Insoumis en "redéposeront une (...) à partir du moment où (ils auront) une certitude que celle-ci puisse être votée".

Pour l'élu des Bouches-du-Rhône, l'occasion pourrait se présenter sur le premier texte soumis au vote, en l’occurrence le projet de loi financement de la Sécurité sociale (PLFSS). "Je n'ose croire que les députés socialistes puissent accepter (ce) budget", a-t-il affirmé.

Le PLFSS doit intégrer la suspension de la réforme des retraites, clé de voûte d'un accord entre le gouvernement et les socialistes.

Pour LFI, qui réclame l’abrogation de cette réforme, il est hors de question "d'avaler l'ensemble du budget de la Sécurité sociale, c'est-à-dire entre 12 et 15 milliards d'euros d'économies" en contrepartie.

"A la fin, nous allons rejeter ce budget, parce qu'il y a rien à attendre de ce gouvernement", a-t-il insisté, ajoutant que "si l'on veut l'abrogation de la réforme des retraites, il faut faire tomber ce gouvernement".

Budget France
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank