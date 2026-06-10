Meta Platforms lance son premier centre de données dédié en Inde pour soutenir l'IA

La maison mère de Facebook ( 0,85%) a conclu un partenariat avec Reliance Industries pour le développement de son premier centre de données sur mesure en Inde, à Jamnagar, dans l'Etat du Gujarat.

L'installation, d'une capacité initiale de 168 MW et dont la livraison est prévue dans les deux ans, sera intégrée à l'infrastructure mondiale du groupe américain afin de soutenir ses activités et ses besoins croissants en calcul pour l'intelligence artificielle. Le projet prévoit également une option d'extension.

Meta louera l'intégralité de la capacité du site, tandis que Reliance assurera l'ensemble des prestations liées au centre de données, de la conception et de la construction à l'exploitation. Le conglomérat indien prendra notamment en charge l'approvisionnement en énergie renouvelable, la connectivité réseau, la gestion des services publics et les services opérationnels.

Selon les partenaires, le choix du Gujarat repose sur plusieurs avantages stratégiques, dont l'accès à des capacités d'énergie renouvelable, à des ressources en eau, à proximité des points d'atterrissement des câbles sous-marins de la côte ouest de l'Inde et au réseau de fibre optique de Jio. Le centre sera alimenté par des énergies renouvelables et refroidi grâce à de l'eau de mer dessalée.

Ce projet constitue la première infrastructure de données dédiée à Meta dans le pays et illustre l'ambition de l'Inde de devenir un pôle mondial des infrastructures liées à l'intelligence artificielle. Il s'inscrit dans la stratégie du gouvernement indien visant à attirer les investissements internationaux dans ce secteur, les centres de données étant désormais considérés comme des infrastructures nationales stratégiques.