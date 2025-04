Meta: ouverture du procès 'antitrust' intenté par la FTC information fournie par Cercle Finance • 14/04/2025 à 11:56









(CercleFinance.com) - Meta annonce l'ouverture, ce 14 avril, du procès intenté par la FTC dans le cadre d'une action antitrust et visant à annuler les acquisitions d'Instagram et de WhatsApp.



Pour rappel, la FTC - Federal Trade Commission - est une agence gouvernementale indépendante chargée de faire appliquer le droit de la concurrence et de protéger les consommateurs contre les pratiques commerciales déloyales ou anticoncurrentielles.



Selon Meta, l'action intentée est ' infondée et déconnectée de la réalité du marché '.



Meta assure notamment avoir rendu Instagram et WhatsApp ' meilleurs, plus fiables et plus sûrs, grâce à des milliards de dollars et des millions d'heures d'investissements ' et ajoute que ces services sont utilisés par plus de deux milliards de personnes chacun.



Meta affirme que la FTC redéfinit arbitrairement le marché en excluant des concurrents majeurs comme TikTok et YouTube, ce qui fausse l'évaluation de sa position.



L'entreprise estime que cette procédure nuit à l'innovation, gaspille l'argent public et affaiblit les entreprises américaines face à la concurrence chinoise.



' Cette affaire porte sur la réalité de la concurrence à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Nous sommes confiants dans la solidité de notre dossier et impatients de le présenter devant la justice ', assure Meta.







Valeurs associées META PLATFORMS (EX FACEBOOK) 543,5700 USD NASDAQ -0,50%