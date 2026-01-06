Meta nomme Mahoney, de Microsoft, au poste de directeur juridique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Meta Platforms META.O a déclaré mardi avoir nommé C.J. Mahoney, un cadre juridique chevronné ayant fait carrière à la fois dans le secteur technologique et le gouvernement américain, en tant que nouveau directeur juridique.

Selon sa page LinkedIn, M. Mahoney était auparavant directeur juridique de Microsoft MSFT.O et représentant adjoint du commerce des États-Unis pendant le premier mandat du président Donald Trump .

La société a déclaré que M. Mahoney commencera à assumer ses nouvelles fonctions mercredi et qu'il relèvera directement du directeur général de Meta, Mark Zuckerberg.

"C.J. apporte une expertise juridique de classe mondiale, une passion pour les technologies d'avant-garde et une connaissance approfondie des défis réglementaires mondiaux auxquels notre industrie est confrontée", a déclaré Mark Zuckerberg dans un communiqué.

L'ancienne directrice juridique de Meta, Jennifer Newstead, a annoncé à la fin de l'année dernière qu'elle quitterait l'entreprise de médias sociaux pour rejoindre Apple

AAPL.O en mars en tant qu'avocate générale.

Mme Newstead a précédemment occupé le poste de conseillère juridique au sein du département d'État américain. Sous sa direction, Meta a fait échouer une tentative américaine d'annuler ses acquisitions d'Instagram et de WhatsApp en novembre de l'année dernière.

Cette nomination intervient à un moment où Meta doit faire face à des critiques de la part de groupes de défense et à des poursuites judiciaires alléguant que l'entreprise n'a pas protégé les jeunes utilisateurs des contenus nuisibles ou les a induits en erreur sur les dommages psychologiques causés par ses plateformes.

L'année dernière, la société a annoncé une série de mesures pour rendre ses plateformes de médias sociaux sûres pour les mineurs.