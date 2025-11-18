Meta ne détient pas le monopole des médias sociaux, selon un juge

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le contexte de l'arrêt, paragraphes 1 et 3-4) par Jody Godoy et Mike Scarcella

Un juge fédéral a statué en faveur de Meta Platforms META.O mardi, déclarant que la société ne détenait pas un monopole illégal sur les médias sociaux compte tenu de la montée en popularité de TikTok, offrant à Big Tech sa première victoire décisive contre la répression antitrust entamée lors du premier mandat du président Donald Trump.

La décision est un revers majeur pour la Commission fédérale du commerce des États-Unis, qui poursuit une affaire antitrust distincte contre Amazon.com AMZN.O . L'agence cherchait à forcer Meta à restructurer ou à vendre Instagram et WhatsApp afin de rétablir la concurrence entre les réseaux de médias sociaux. "Le paysage qui existait il y a seulement cinq ans lorsque la Federal Trade Commission a intenté cette action antitrust a nettement changé", a déclaré le juge de district américain James Boasberg.

Meta a fait valoir lors du procès que l'achat de sociétés qui excellaient dans les nouvelles fonctionnalités au lieu de construire des produits concurrents était une stratégie commerciale valable, et que la FTC avait ignoré la pression concurrentielle exercée par TikTok de ByteDance, YouTube de Google et l'application de messagerie AAPL.O d'Apple, entre autres. M. Boasberg a déclaré dans sa décision que la FTC avait exclu à tort YouTube et TikTok du marché sur lequel elle contestait la position dominante de Meta. "Même si YouTube est exclu, l'inclusion de TikTok à elle seule fait échouer le dossier de la FTC", a déclaré le juge.

L'affaire s'inscrit dans le cadre d'une répression antitrust plus large des grandes entreprises technologiques aux États-Unis. Outre l'affaire antitrust de la FTC contre Amazon, le ministère de la justice a déposé des plaintes contre Google (Alphabet GOOGL.O ) et Apple.