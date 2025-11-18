 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
7 992,00
-1,61%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Meta ne détient pas le monopole des médias sociaux, selon un juge
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 19:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le contexte de l'arrêt, paragraphes 1 et 3-4) par Jody Godoy et Mike Scarcella

Un juge fédéral a statué en faveur de Meta Platforms META.O mardi, déclarant que la société ne détenait pas un monopole illégal sur les médias sociaux compte tenu de la montée en popularité de TikTok, offrant à Big Tech sa première victoire décisive contre la répression antitrust entamée lors du premier mandat du président Donald Trump.

La décision est un revers majeur pour la Commission fédérale du commerce des États-Unis, qui poursuit une affaire antitrust distincte contre Amazon.com AMZN.O . L'agence cherchait à forcer Meta à restructurer ou à vendre Instagram et WhatsApp afin de rétablir la concurrence entre les réseaux de médias sociaux. "Le paysage qui existait il y a seulement cinq ans lorsque la Federal Trade Commission a intenté cette action antitrust a nettement changé", a déclaré le juge de district américain James Boasberg.

Meta a fait valoir lors du procès que l'achat de sociétés qui excellaient dans les nouvelles fonctionnalités au lieu de construire des produits concurrents était une stratégie commerciale valable, et que la FTC avait ignoré la pression concurrentielle exercée par TikTok de ByteDance, YouTube de Google et l'application de messagerie AAPL.O d'Apple, entre autres. M. Boasberg a déclaré dans sa décision que la FTC avait exclu à tort YouTube et TikTok du marché sur lequel elle contestait la position dominante de Meta. "Même si YouTube est exclu, l'inclusion de TikTok à elle seule fait échouer le dossier de la FTC", a déclaré le juge.

L'affaire s'inscrit dans le cadre d'une répression antitrust plus large des grandes entreprises technologiques aux États-Unis. Outre l'affaire antitrust de la FTC contre Amazon, le ministère de la justice a déposé des plaintes contre Google (Alphabet GOOGL.O ) et Apple.

Valeurs associées

ALPHABET-A
287,0550 USD NASDAQ +0,71%
AMAZON.COM
223,7700 USD NASDAQ -3,91%
APPLE
268,3800 USD NASDAQ +0,34%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
597,0400 USD NASDAQ -0,83%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank