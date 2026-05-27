Meta multiplie les abonnements pour diversifier son modèle

Meta étend ses offres payantes sur Instagram, Facebook et WhatsApp, tout en préparant des abonnements pour l'IA, les créateurs et les entreprises.

Meta accélère la diversification de son modèle économique en étendant à l'échelle mondiale ses nouveaux abonnements grand public pour Instagram, Facebook et WhatsApp. Selon TechCrunch, le groupe propose désormais Instagram Plus et Facebook Plus à 3,99 USD par mois, ainsi que WhatsApp Plus à 2,99 USD par mois, avec des fonctions supplémentaires de personnalisation, de réactions animées, d'analyse d'audience, de gestion des stories ou de conversations enrichies.

Cette décision intervient alors que Meta cherche à réduire progressivement sa dépendance au marché publicitaire, qui reste son principal moteur de revenus mais demeure exposé aux cycles économiques, aux changements réglementaires et aux limites du ciblage. En multipliant les formules payantes, le groupe tente de transformer une partie de son immense base d'utilisateurs en revenus récurrents, alors que Facebook, Instagram et WhatsApp disposent déjà d'audiences massives dans les marchés matures.

Le mouvement n'est pas entièrement nouveau. Meta a lancé Meta Verified en 2023 comme une offre payante de certification, de protection contre l'usurpation d'identité et d'accès au support sur Instagram et Facebook. Le groupe a également développé cette logique dans la réalité virtuelle avec Meta Horizon , anciennement Quest , qui donne accès à des jeux et contenus premium pour les casques Quest moyennant 7,99 USD par mois.

Les nouvelles offres Plus s'inscrivent donc dans une architecture plus large puisque Meta prépare aussi Meta One, qui doit regrouper des abonnements destinés aux créateurs, aux entreprises et aux utilisateurs intensifs de Meta AI. Pour les investisseurs, l'enjeu sera de mesurer si cette accumulation d'offres peut devenir une source de revenus récurrents significative, sans complexifier excessivement l'expérience utilisateur ni affaiblir l'attractivité des services gratuits.