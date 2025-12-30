Meta met la main sur l'agent IA Manus développé par une startup chinoise

Le géant américain de la tech Meta a annoncé lundi l'acquisition de Manus, populaire agent d'intelligence artificielle (IA) développé par la startup chinoise Butterfly Effect --aujourd'hui basée à Singapour--, à l'heure où s'exacerbe la rivalité technologique entre Pékin et Washington.

( AFP / ADEK BERRY )

Cette opération, pour un montant non précisé, est une nouvelle illustration de la stratégie du groupe de Mark Zuckerberg ( Facebook , Instagram, WhatsApp) résolument tournée vers l'IA, et pourrait l'aider à générer des revenus sur ce segment grâce au modèle par abonnement privilégié par Manus.

"Manus a développé l'un des agents autonomes polyvalents les plus performants (...). Nous continuerons d'exploiter et de commercialiser le service Manus, et nous l'intégrerons à nos produits", a annoncé Meta dans un communiqué.

"Il ne s'agit pas d'une simple acquisition. C'est la confirmation que l'avenir que nous construisons arrive plus vite que prévu: l'ère de l'IA qui ne se contente pas de parler, mais qui agit, crée et innove, ne fait que commencer", a réagi Xiao Hong, directeur général de Manus, sur X.

"Et maintenant, nous allons pouvoir la développer à une échelle que nous n'aurions jamais imaginée" en s'appuyant sur Meta, a-t-il assuré.

Manus avait été lancé en mars dernier par la startup pékinoise Butterfly Effect Technology. Accessible sur invitation à destination des entreprises, il avait rapidement suscité l'engouement.

Manus est un agent IA et, à ce titre, ne joue pas dans la même cour que les assistants conversationnels du chinois DeepSeek ou de l'américain OpenAI (ChatGPT). Ces derniers fournissent des réponses à des requêtes via une interface de discussion, alors que Manus, lui, est conçu comme capable d'exécuter des tâches en autonomie "de bout en bout": tri de CV, réservations de voyages...

Manus est "capable d'exécuter de manière indépendante des tâches complexes telles que les études de marché, la programmation et l'analyse de données", confirme Meta.

"Nous continuerons à vendre et à exploiter notre service d'abonnement via notre application et notre site web. L'entreprise continuera d'opérer depuis Singapour", souligne Manus. L'agent IA revendique "des millions d'utilisateurs dans le monde entier".

Cette année, Butterfly Effect avait confirmé à la presse avoir officiellement relocalisé son siège de Pékin à Singapour en juin.

Il est valorisé selon Bloomberg à 500 millions de dollars, suite à une levée de fonds sous la houlette de la société de capital-risque américaine Benchmark.

- Abonnements -

"L'acquisition de Manus vise probablement à étendre les capacités des agents d'IA de Meta, qui manque actuellement d'applications basées sur son propre modèle fondamental, contrairement aux écosystèmes élargis de ChatGPT, Google Gemini et Anthropic Claude", ont commenté les analystes de Bloomberg Intelligence.

Selon eux, "la transaction pourrait atteindre, voire dépasser, 1,5 à 2 milliards de dollars, compte tenu du niveau de chiffre d'affaires annuel de Manus de 125 millions de dollars", et pourrait marquer "une première étape pour Meta dans la création d'une activité d'abonnements" autour de l'IA, et ainsi d'avoir un retour sur ses investissements.

Meta avait revu fin octobre en hausse ses dépenses d'investissements, prioritairement dans l'intelligence artificielle, avec une fourchette anticipée de 70-72 milliards de dollars pour 2025 (75% de plus qu'en 2024).

Pour autant, avertissent les analystes de Bloomberg Intelligence, l'acquisition de Manus "pourrait faire l'objet d'un examen réglementaire, Manus étant une entreprise basée à Singapour mais fondée en Chine".

De fait, l'opération intervient alors que les Washington et Pékin rivalisent pour l'emporter dans la course à l'IA, les Etats-Unis ayant restreint les exportations de puces avancées vers la Chine dans le but affiché de freiner ses avancées.