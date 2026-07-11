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Meta met fin à sa fonctionnalité d'IA dédiée aux images quelques jours après son lancement
information fournie par Reuters 11/07/2026 à 01:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Meta META.O a annoncé vendredi qu'elle mettait fin à une fonctionnalité d'IA qui permettait aux utilisateurs de générer des images à partir de comptes Instagram publics, quelques jours seulement après son lancement.

"Notre intention était de proposer un outil créatif utile et de permettre aux utilisateurs de décider si leur contenu public pouvait être utilisé de cette manière", a déclaré Meta dans un communiqué.

"Nous avons pris en compte les retours indiquant que cette fonctionnalité n’avait pas répondu aux attentes, c’est pourquoi elle n’est plus disponible", a-t-elle ajouté.

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