Meta : Mark Zuckerberg affiche son optimisme pour 2025

(AOF) - Meta, maison-mère de Facebook et d'Instagram, est attendue en légère hausse à Wall Street, son fondateur Mark Zuckerberg ayant fait part de son optimisme pour 2025. Au quatrième trimestre, son profit net a flambé de 49% à 20,84 milliards de dollars, soit 8,02 dollars par action. Le consensus s'élevait à seulement 6,76 dollars par titre. Son chiffre d'affaires a bondi de 21% à 48,385 milliards de dollars alors que le marché ciblait 47 milliards de dollars.

La firme californienne revendique 3,35 milliards d'utilisateurs actifs journaliers, en progression de 5%.

Pour le trimestre en cours, Meta anticipe un chiffre d'affaires en croissance de 8% à 15%, soit entre 39,5 milliards et 41,8 milliards de dollars. La prévision moyenne est inférieure au consensus de 41,7 milliards. Elle prévoit entre 114 et 119 milliards de dollars de dépenses totales pour l'année 2025. Meta prévoit d'investir entre 60 et 65 milliards de dollars cette année.

S'exprimant lors de la conférence de presse avec les analystes, Mark Zuckerberg, a déclaré qu'il anticipait une "très bonne année" 2025. "Je sais que l'on a toujours l'impression que chaque année est une grande année, mais plus que d'habitude, j'ai l'impression que la trajectoire de la plupart de nos initiatives à long terme sera beaucoup plus claire à la fin de cette année" a-t-il ajouté.

Mark Zuckerberg s'attend à ce que ce que 2025 soit l'année où un assistant d'IA hautement intelligent et personnalisé atteindra plus d'un milliard de personnes, et il pense que Meta AI sera cet assistant d'IA de premier plan.

