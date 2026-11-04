Meta lève 15 milliards de dollars grâce à une émission obligataire en cinq tranches aux États-Unis afin de financer son expansion dans le domaine de l'IA

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(Ajout de détails, de contexte et de notes dans les paragraphes 2, 4, 6 et 7)

Meta Platforms META.O a annoncé mardi qu’elle levait 15 milliards de dollars via une émission obligataire en dollars américains en cinq tranches, alors que la société mère de Facebook se tourne vers les marchés de la dette pour financer l’accélération de ses investissements dans les infrastructures d’IA.

Cette émission s'inscrit dans une vague de levées de fonds liées à l'IA , les entreprises recherchant des capitaux pour financer leurs centres de données, leurs capacités de calcul et l'expansion de leurs services cloud, alors même qu' elles comptaient jusqu'à présent sur d'importantes réserves de trésorerie pour financer leur croissance.

Elle comprend 3,25 milliards de dollars d’obligations arrivant à échéance en 2031, assorties d’un coupon de 5,85%, et 3,25 milliards de dollars supplémentaires arrivant à échéance en 2033, à 6,25%, selon un document réglementaire.

Meta avait déjà fait appel aux marchés de la dette en avril avec une émission d’obligations notées « investment grade » de 25 milliards de dollars et, l’année dernière, avec une émission de 30 milliards de dollars , soulignant ainsi son recours croissant au financement externe pour financer ses investissements à long terme dans l’IA.

Cette émission de dette intervient quelques jours après que Meta a élargi ses projets concernant ce qui pourrait devenir une levée de fonds de 97,5 milliards de dollars , soulignant l’ampleur des financements que l’entreprise cherche à obtenir pour ses infrastructures d’IA. Meta a déclaré s’attendre à des dépenses d’investissement comprises entre 135 et 145 milliards de dollars cette année, principalement liées aux investissements dans l’IA.

Moody's a attribué à cette nouvelle dette la note Aa3, indiquant qu'elle s'attendait à ce que Meta maintienne des politiques financières prudentes et une situation de trésorerie nette positive malgré la hausse des dépenses en IA.

La dette totale de Meta s'élevait à 83,67 milliards de dollars au 30 septembre, selon les données compilées par LSEG.