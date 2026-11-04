Les premiers résultats aux États-Unis pointent vers un vote sanction contre Trump

Des électeurs dans un bureau de vote à Atlanta, en Géorgie, le 3 novembre 2026 ( AFP / ERIK S. LESSER )

Les premiers résultats des élections de mi-mandat aux États-Unis pointent vers un vote sanction mardi contre Donald Trump, même si la route pour reprendre le contrôle du Congrès aux républicains reste longue.

Alors que les démocrates espèrent avec ces élections restreindre les pouvoirs du président républicain, ils ont réussi à faire basculer en début de soirée un premier siège au Sénat avec la victoire de Roy Cooper en Caroline du Nord.

En Géorgie, dans le sud-est également, le sénateur démocrate Jon Ossoff a confortablement gagné sa réélection avec plus de 30 points d'avance sur le républicain Mike Collins, selon les chaînes NBC et CBS.

A 39 ans, Jon Ossoff est une étoile montante du Parti démocrate, vue comme l'un des potentiels candidats à la présidentielle en 2028.

Le sénateur démocrate Jon Ossoff, candidat à sa réélection en Géorgie, s'exprime lors d'un événement de campagne à Decatur, le 2 novembre 2026 ( AFP / ERIK S. LESSER )

L'opposition à Donald Trump espère que la hausse du coût de la vie, aggravée par une guerre impopulaire contre l'Iran, mais aussi la question de la corruption dans les plus hautes sphères de l'État, mèneront les Américains à désavouer les républicains lors de ces "midterms", traditionnellement défavorables au parti qui occupe la Maison Blanche.

Au moment de la fermeture des premiers bureaux de vote, le chef des députés démocrates, Hakeem Jeffries, avait exprimé son optimisme.

"Nous sommes au bord d'un changement de cap radical dans ce pays", a-t-il déclaré devant la presse à Washington.

"Deux ans de cauchemar"

Meeting après meeting, Donald Trump a pourtant jeté toutes ses forces dans cette bataille âpre, prédisant des conséquences apocalyptiques en cas de victoire démocrate, évoquée par des sondages mais qu'il a promis encore une fois de faire mentir.

"Le président s'est donné à fond sur le terrain et il a fait tout ce qu'il fallait", avait estimé la Maison Blanche en fin d'après-midi.

Un bureau de vote de Minneapolis, dans le Minnesota (nord des États-Unis), le 3 novembre 2026 ( AFP / Tim Evans )

Signe de l'enjeu, près de 58 millions de citoyens ont voté par anticipation, un record pour des élections de mi-mandat.

Défendant son bilan mardi matin sur Fox News, le milliardaire âgé de 80 ans a appelé les électeurs "à préserver la grandeur de l'Amérique", lui qui a déjà jeté le doute sur la véracité des résultats et accusé - sans fondement - les démocrates de fraude en amont du scrutin.

Dans le Maine (nord-est), Tom Walsh, 59 ans, a dit à l'AFP vouloir en finir avec "deux ans de cauchemar" au moment de voter démocrate.

"Bien sûr, c'est l'économie. Tout coûte cher", affirme de son côté Gabrielle Schlueter, une électrice noire retraitée de 69 ans rencontrée à Atlanta (Géorgie, sud-est).

Avant le scrutin, les sondages prévoyaient une victoire des démocrates à la Chambre des représentants, entièrement renouvelée mardi.

"Mettre le holà"

Mais le Sénat pourrait aussi basculer, à la faveur de scrutins dans des États traditionnellement républicains: du Maine à l'Alaska, en passant par le Texas, l'Ohio ou encore le Kansas. Dans certains bastions de la droite, un tel résultat était encore inimaginable il y a quelques mois.

À travers le pays, 36 postes de gouverneurs sont également en jeu, de même que de nombreux référendums.

Donald Trump, qui regarde les résultats mardi soir depuis la Maison Blanche, a prévenu qu'en cas de défaite républicaine, il mettrait "son veto à tout".

Une femme arbore un autocollant "I voted" ("j'ai voté") sur son chapeau dans un bureau de vote de Los Angeles, en Californie, le 3 novembre 2026 ( AFP / ETIENNE LAURENT )

Dans les contrées arctiques de l'Alaska, où se joue une élection sénatoriale serrée, des électeurs républicains assurent que Donald Trump "a tenu promesse".

"Il a réglé ce problème", de l'immigration clandestine, "il a sécurisé la frontière", affirme James Weise. "La seule chose que je n'apprécie pas vraiment chez lui parfois, c'est sa personnalité", ajoute ce retraité de 72 ans.

Mais pour Gabriel Layman, un écrivain de 24 ans, les États-Unis "ont pris une mauvaise direction".

"Je pense qu'il est important de mettre le holà" sur les républicains au pouvoir, ajoute cet électeur qui se décrit comme indépendant mais a voté démocrate en Alaska.