Meta : le remarquable retour en force, est-il encore judicieux d’investir en 2024 ?

Après avoir traversé une période tumultueuse marquée par des défis réglementaires et une concurrence accrue, Meta a fait un retour remarquable, démontrant une résilience et une capacité d'adaptation qui ont surpris de nombreux investisseurs et analystes.

Dans cet article nous allons examiner de plus près le parcours récent de Meta et évaluer si, dans le contexte actuel, il est encore judicieux d'investir en Bourse dans cette entreprise emblématique. Nous vous donnerons ensuite notre avis et notre analyse de l'action Meta en Bourse avec une analyse technique et une analyse fondamentale du titre, en explorant les forces et les faiblesses qui façonnent son avenir financier.

Pourquoi ce retour en force de Meta ?

Après une traversée du désert en Bourse, l'action Meta connaît un rebond spectaculaire, suscitant l'enthousiasme des investisseurs. L'entreprise de Mark Zuckerberg, après avoir été longtemps accablée par des perspectives moroses et une chute vertigineuse de son cours de bourse, semble enfin entrevoir la lumière au bout du tunnel. L'annonce d'un rachat d'actions de Meta de 40 milliards de dollars a agi comme un catalyseur, propulsant l'action Meta à des sommets inattendus.

Il semblerait donc que l'échec des abyssales dépenses pour le Metaverse de Facebook soit dans les cartons, et que les promesses de l'intelligence artificielle positionne à nouveau Meta sous le feu des projecteurs.

Marc Zuckerberg proclame 2023 comme étant « l'année de l'efficacité », mettant en avant les progrès significatifs réalisés grâce à l'intelligence artificielle.

Le géant des réseaux sociaux, malgré la concurrence féroce de plateformes comme TikTok, continue d'afficher une croissance solide de sa base d'utilisateurs, en dépassant les 4 milliards d'utilisateurs sur Facebook, Instagram et WhatsApp.

Cependant, la route vers la rentabilité du Metaverse reste encore semée d'embûches, avec des investissements conséquents et des coûts récurrents importants (presque 1 milliard de dollars par mois). Tout n'est pas gagné pour Meta même si les perspectives d'avenir sont nettement plus réjouissantes depuis que l'IA est devenue le secteur star des marchés boursiers.

Zoom sur les derniers résultats et annonces de Meta

Meta a de nouveau attiré l'intérêt des investisseurs sur les marchés financiers après l'annonce de ses résultats début février 2024 qui ont largement surpassé les prévisions des analystes. Pour le quatrième trimestre 2023, la société Meta a annoncé un chiffre d'affaires impressionnant de 39 milliards de dollars, soit une augmentation significative par rapport à l'année précédente, et une marge croissante de 41 % contre 20 % l'an passé. Cette hausse a été attribuée à l'investissement stratégique de Meta dans l'intelligence artificielle, qui a permis une amélioration notable du ciblage publicitaire et une personnalisation des annonces pour les utilisateurs de Facebook et Instagram.

De plus, Meta a mis en œuvre un plan de réduction des coûts rigoureux, qui a inclus le licenciement d'environ 21 000 employés. Malgré ces coupes, la société a maintenu une croissance constante de son nombre d'utilisateurs mensuels, qui s'élève maintenant à près de 4 milliards de personnes à travers ses différentes plateformes (Facebook, Instagram, WhatsApp).

L'enthousiasme des investisseurs a été palpable, comme en témoigne l'envolée de l'action Meta de plus de 15 % à la suite des annonces de février 2024. Mark Zuckerberg, le PDG de Meta, a exprimé son optimisme pour l'avenir, affirmant que les communautés de l'entreprise continuent de croître et que ses affaires sont « à nouveau sur les rails » après une période difficile.

Ces résultats positifs de Meta sont le fruit de plusieurs facteurs clés, notamment les investissements dans l'IA pour améliorer les performances publicitaires, la demande accrue des annonceurs pour les Reels (courtes vidéos), les dépenses des annonceurs chinois (Shein et Temu), et la croissance régulière du nombre d'utilisateurs sur les applications du groupe. Ces éléments combinés ont permis à Meta de se redresser de manière impressionnante et de regagner la confiance des marchés.

Analyse fondamentale de l'action Meta en 2024

Meta Platforms (Meta) affiche un PER (Price Earnings Ratio) légèrement supérieur à 30 au 09/02/2024, contre un PER moyen de 27 au cours des 4 derniers trimestres. Un PER est généralement considéré comme acceptable quand il se situe entre 10 et 20. Toutefois, pour les entreprises de croissance dans le secteur de la tech, il s'agit d'un niveau de PER qui n'est pas choquant. On peut citer comme exemple Tesla dont le PER est supérieur à 65, ou encore Nvidia dont le PER est supérieur à 90 !

En 2023, Meta a généré un chiffre d'affaires de 134,90 milliards de dollars et un revenu net de 39 milliards de dollars. Au total, les actionnaires de Meta ont reçu en 2023 14,9 USD par action de dividende Meta.

Évolution des revenus nets de Meta

Source : Investor.fb.com

Analyse technique et perspectives de Meta pour 2024

Alors que les cours de l'action Meta ont enregistré une chute de -76 % du mois d'août 2021 au mois d'octobre 2022, nous avons pu observer une vive reprise depuis le mois de décembre 2022 jusqu'à aujourd'hui, le titre enregistrant en un peu plus d'un an (16 mois) une performance de plus de +420 %, l'action Meta passant ainsi de 91 $ à 480 $.

Dans le cas d'une poursuite de la tendance haussière de l'action Meta, nous pourrions viser comme objectif le haut de la ligne de tendance autour de 515 $.

Analyse technique de l'action Meta (UT Monthly)

Source : ProRealTime Web

Dans l'hypothèse d'une correction de l'action META qui pourrait avoir comme origine une prise de bénéfices des investisseurs, il ne serait pas impossible de voir le cours de Bourse de META revenir sur l'ancienne zone de résistance à 380 $, laquelle jouera alors le rôle de support pour l'action META.

Analyse technique de l'action Meta (UT Weekly)

Source : ProRealTime Web

Faut-il investir dans Meta en 2024 ? Notre avis

Un investissement dans l'action de Meta Platforms, la société mère de Facebook, Instagram et WhatsApp, reste en 2024 un sujet qui fait débat auprès des investisseurs et des analystes financiers.

Meta est à la pointe de l'innovation dans le domaine du metaverse mais aussi et surtout de l'intelligence artificielle, un marché potentiellement très lucratif. La société Meta continue d'investir massivement dans la recherche et le développement, ce qui pourrait se traduire par de nouvelles sources de revenus.

Cependant, les investisseurs doivent être conscients des risques liés à la volatilité du secteur technologique et aux incertitudes réglementaires concernant l'IA qui pourraient affecter la croissance future de l'entreprise Meta. Sans oublier que la concurrence accrue dans l'espace des médias sociaux et de l'IA pourrait entraver la capacité de Meta à maintenir sa position dominante. En conclusion, bien que Meta présente des opportunités prometteuses, les investisseurs en Bourse doivent peser soigneusement les risques avant de prendre une éventuelle position acheteuse sur l'action Meta.

