Meta lance une gamme de lunettes connectées dotées d'IA à des prix plus abordables, à partir de 299 dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et des informations contextuelles tout au long du texte)

Meta Platforms META.O et EssilorLuxottica

ESLX.PA ont annoncé mardi une nouvelle gamme de lunettes connectées à IA à prix réduit, s’appuyant sur le succès de leurs appareils portables Ray-Ban.

Les nouvelles Meta Glasses sont proposées à partir de 299 dollars, ce qui les rend bien plus abordables que les lunettes Ray-Ban Display à 800 dollars lancées l’année dernière .

La société mère de Facebook a investi des milliards de dollars dans sa quête de “l’intelligence personnelle”, pariant que des gadgets et des appareils électroniques de pointe permettraient aux utilisateurs individuels de bénéficier des avantages de l’IA.

Bien qu’elles aient été conçues en collaboration avec Luxottica, cette nouvelle gamme de lunettes est la première à ne pas être associée à l’une des marques populaires du groupe, telles que Ray-Ban ou Oakley.

Ces lunettes se déclinent en de nouvelles couleurs et formes, notamment un modèle rectangulaire et une collection de montures ovales fines conçue en partenariat avec la personnalité médiatique Kylie Jenner.

Ces appareils sont également les premières lunettes à IA de Meta à être lancées avec Meta AI, alimentée par Muse Spark, le premier modèle issu des Superintelligence Labs de l’entreprise .

Le succès des lunettes de Meta a incité d’autres entreprises technologiques, telles que Google GOOGL.O et Apple AAPL.O , à explorer le développement d’appareils similaires.

Les livraisons mondiales de lunettes connectées ont atteint 9,6 millions d’unités l’année dernière, Meta représentant environ 76.1% du total, selon l’International Data Corporation.

L’annonce des lunettes Meta intervient une semaine après que Snap SNAP.N , propriétaire de Snapchat, a lancé une paire de lunettes de réalité augmentée au prix élevé de 2.195 dollars. Cependant, les lunettes de Snap superposent du contenu numérique à la vue réelle de l’utilisateur, tandis que celles de Meta permettent l’affichage de texte et l’interaction avec l’IA.