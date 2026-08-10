Meta lance un nouveau modèle d'IA tandis que Zuckerberg prône une approche « open-weight »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture intégrale pour ajouter des détails et du contexte)

Mark Zuckerberg, directeur général de Meta Platforms META.O , a appelé à un assouplissement des barrières américaines pour l’IA open source afin de mieux rivaliser avec les concurrents chinois, alors que le géant des réseaux sociaux a dévoilé lundi un nouveau modèle open-weight et a annoncé que d’autres suivraient prochainement.

Ce nouveau modèle, baptisé « Muse Glimmer », est plus léger que les principaux modèles d’IA de ses concurrents et est conçu pour exécuter des tâches autonomes sur un Mac ou un PC équipé d’une seule carte graphique, dans le but de répondre à la demande de systèmes d’IA fonctionnant directement sur les appareils des utilisateurs.

« Nous avons des modèles encore plus puissants qui seront bientôt disponibles », a déclaré Mark Zuckerberg dans une vidéo accompagnant son essai de 14 pages intitulé « L’avenir est pour tout le monde », dans lequel il plaide en faveur d’une démocratisation de l’IA plutôt que de la laisser entre les mains d’une poignée de personnes.

« L’idée selon laquelle l’IA serait si dangereuse que la seule voie sûre serait une concentration extrême du pouvoir semble intrinsèquement problématique. »

La déclaration de Mark Zuckerberg marque la dernière manifestation de soutien en faveur de l’IA à poids ouvert, qui gagne du terrain alors que les entreprises se méfient de la flambée des coûts liés à l’IA et s’inquiètent des récents incidents de cybersécurité impliquant des modèles d’Anthropic, d’OpenAI et de Meta .

Les modèles à poids ouverts sont généralement moins coûteux que les modèles phares proposés par des acteurs tels qu’ OpenAI et Anthropic. Ils sont également dotés de composants de base accessibles au public, ce qui facilite leur personnalisation, contrairement aux modèles fermés que les entreprises gardent entièrement sous leur contrôle.

Ces contrôles sont sous les feux de l’actualité depuis que Hugging Face, la plateforme collaborative de codage en IA piratée par un modèle OpenAI défectueux, a été contrainte d’utiliser un modèle « open-weight » chinois pour se défendre contre l’attaque, car les modèles à code source fermé imposent des restrictions en matière de cybersécurité .

Les start-ups chinoises mènent la course aux modèles à poids ouvert: le Kimi K3 de Moonshot, le Qwen3.8-Max d’Alibaba et le V4-Flash de DeepSeek rivalisent avec les performances des meilleurs systèmes américains. En revanche, les modèles phares des développeurs américains OpenAI, Anthropic et Google (filiale d’Alphabet) sont à poids fermé.

L'action Meta, qui a perdu environ 10 % depuis le début de l'année, a progressé de près de 3 % lundi lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

UNE RÉFLEXION SUR LA POLITIQUE EST NÉCESSAIRE POUR STIMULER LES MODÈLES À POIDS OUVERTS

Meta prévoit également de publier les poids de Muse Spark 1.2, son modèle le plus avancé, développé par une équipe de superintelligence coûteuse qu’elle a constituée l’année dernière pour se relancer dans la course à l’IA.

L’entreprise soutenait depuis longtemps les modèles ouverts et figurait parmi les seules entreprises technologiques américaines à publier de tels modèles avant que l’accueil mitigé réservé à son Llama 4 l’année dernière ne l’oblige à changer de stratégie.

Dans son essai très complet sur l’IA publié lundi, Mark Zuckerberg a également dévoilé un nouveau fonds d’un milliard de dollars visant à apaiser les craintes concernant l’impact de l’expansion de ses centres de données en apportant un soutien aux communautés.

L’opposition locale croissante aux centres de données est devenue un enjeu électoral majeur aux États-Unis et l’un des principaux obstacles à la volonté des géants de la tech de construire les infrastructures nécessaires au développement de l’IA.

« L’un des inconvénients majeurs des États-Unis par rapport à des pays comme la Chine est qu’il est plus difficile d’y construire des infrastructures », a déclaré Mark Zuckerberg, dont l’entreprise devrait consacrer jusqu’à 145 milliards de dollars cette année à des infrastructures d’IA.

M. Zuckerberg a également indiqué que les États-Unis devaient repenser leurs politiques si les entreprises nationales voulaient prendre la tête dans le domaine des modèles à poids ouverts, notamment en ce qui concerne l’utilisation des données et la « distillation » — une méthode qui utilise les résultats d’un puissant système d’IA pour entraîner un modèle plus petit capable d’effectuer certaines des mêmes tâches avec une puissance de calcul bien moindre.

Il a indiqué que Meta mettrait en place une structure de gouvernance afin de donner à ses administrateurs indépendants le pouvoir d’approuver les critères de sécurité pour la mise à disposition des modèles.

« Les laboratoires étrangers disposent actuellement de plusieurs avantages dans ce domaine, car les laboratoires américains doivent se conformer à de nombreuses restrictions supplémentaires concernant les données d’entraînement », a déclaré Mark Zuckerberg, faisant référence aux modèles open source.

«La politique américaine doit réduire ces frictions supplémentaires si nous voulons que les modèles open source américains prennent le dessus à terme », a déclaré M. Zuckerberg, ajoutant que restreindre l’accès aux modèles open source étrangers n’était pas une solution efficace.

L’administration du président Donald Trump a indiqué aux développeurs d’IA d’ s au début du mois qu’elle ne soumettrait pas les modèles d’IA à poids ouvert à des tests de sécurité volontaires, selon deux sources proches des discussions.