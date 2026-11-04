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Meta lance sa première émission d'obligations en euros
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 09:28

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Meta Platforms MET.O a lancé mercredi sa première émission d'obligations libellées en euros, comme l'indique une note du chef de file consultée par Reuters.

Meta vendra ces obligations en euros en six tranches, d'une durée allant de 4 à 38 ans, précise la note, les souscriptions étant désormais ouvertes.

Le géant de la technologie a annoncé mardi qu’il levait 15 milliards de dollars grâce à une émission obligataire en dollars américains en cinq tranches, alors que la société mère de Facebook se tourne vers les marchés de la dette pour financer l’accélération de ses investissements dans les infrastructures d’intelligence artificielle.

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