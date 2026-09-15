Meta lance Meta One pour monétiser davantage ses services d'IA

Meta Platforms a annoncé le lancement de "Meta One", une nouvelle offre d'abonnement donnant accès à des fonctionnalités d'intelligence artificielle avancées sur Instagram, Facebook et WhatsApp. Déployé progressivement, le service compte déjà 15 millions d'abonnements et d'essais et doit proposer plus de 50 fonctionnalités consacrées notamment à la création de contenu, à l'engagement des audiences et à la gestion d'activités professionnelles.

Les tarifs débuteront à 2,99 dollars par mois pour les abonnements liés à une seule application, comme WhatsApp Plus ou Instagram Plus, contre 7,99 dollars pour les formules individuelles couvrant plusieurs services. Les offres destinées aux créateurs et aux entreprises coûteront 14,99 dollars par mois et comprendront notamment la vérification des comptes, des outils d'analyse avancés et une assistance renforcée. Les principales fonctions des applications et l'accès de base à Meta AI resteront gratuits.

Avec Meta One, le groupe cherche à diversifier ses revenus au-delà de la publicité numérique et à mieux monétiser ses 3,60 milliards d'utilisateurs actifs quotidiens. Meta prévoit d'enrichir progressivement l'offre avec de nouvelles fonctions et des agents d'IA destinés notamment aux créateurs et aux petites entreprises. Le service doit également être étendu prochainement à l'application Edits et aux lunettes connectées dotées de capacités d'intelligence artificielle.