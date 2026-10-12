Meta lance les modèles d’IA “Muse Wonder” pour concurrencer Anthropic et OpenAI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Meta META.O a lancé lundi “Muse Wonder” et “Muse Wonder Full”, qu’elle présente comme ses modèles d’IA les plus performants à ce jour, alors que l’entreprise de réseaux sociaux cherche à concurrencer plus fermement OpenAI et Anthropic.

L'action Meta a progressé d'environ 4 % dans l'après-midi.

* Ce lancement intervient après que le directeur général Mark Zuckerberg s’est engagé à investir des milliards de dollars et a mené une campagne agressive de recrutement de chercheurs au cours de l’année écoulée afin de rattraper son retard dans la course à l’IA qui s’intensifie dans la Silicon Valley.

* Meta a indiqué que Muse Wonder équiperait bientôt son agent IA personnel Muse, dans un premier temps pour les abonnés, tandis que le modèle plus puissant Muse Wonder Full est accessible aux abonnés de son outil de codage IA Muse Code

* “Il y a quatorze mois, nous avons entamé une refonte de nos efforts en matière d’IA, et depuis lors, nous sommes passés de la reconstruction de nos fondations à l’exploration de nouvelles frontières”, a déclaré Meta dans un article de blog

* Le lancement réussi par Meta, le mois dernier, de son agent IA personnel Muse pourrait ouvrir la voie à une source lucrative permettant de transformer ses investissements massifs dans l’IA en nouvelles sources de revenus grâce aux abonnements, malgré les inquiétudes liées à la confidentialité des données des utilisateurs