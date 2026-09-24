Meta lance « Charm », un gadget basé sur l'IA, alors que la course au matériel de l'après-smartphone s'intensifie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails un peu partout)

* Le Charm est équipé d’un écran tactile d’environ 2 pouces et d’une connexion 5G intégrée

* Meta annonce que le Charm sera commercialisé pour les fêtes de fin d'année en décembre, sans toutefois en dévoiler le prix

* Meta étend Muse à l’ensemble de sa gamme de lunettes connectées, avec des fonctionnalités informatiques et des intégrations chez les détaillants

* Meta a présenté des lunettes de réalité virtuelle à 1.299 dollars équipées d’une batterie en forme de palet séparée, dont le lancement est prévu au printemps 2027

* Les Ray-Ban Meta Audio sans caméra seront disponibles à partir de 349 dollars le 13 octobre, soit 100 dollars de moins que le modèle équipé d'une caméra

par Aditya Soni

Mark Zuckerberg, directeur général de Meta META.O , a dévoilé mercredi un petit gadget portable appelé Meta Charm, destiné à utiliser son nouvel assistant IA Muse, étendant ainsi les efforts de l'entreprise en matière de matériel au-delà de ses lunettes connectées à succès.

Cet appareil doté d’IA, de la taille d’un étui d’AirPods d’Apple, dispose d’un écran tactile d’environ 2 pouces et d’une connexion 5G intégrée. Meta a indiqué que le Charm serait prêt à être expédié pour les fêtes de fin d’année en décembre, mais n’a pas communiqué de prix.

“Nous avons intégré l’expérience Muse dans son intégralité, y compris l’ensemble des fonctionnalités vocales et d’avatar en temps réel, dans un objet qui tient sur un porte-clés et avec lequel on peut dialoguer à tout moment”, a déclaré Mark Zuckerberg lors de Meta Connect, l’événement annuel consacré aux appareils de Meta, qui s’est tenu à Menlo Park, en Californie.

Cette annonce surprise de Meta intervient alors que la Silicon Valley est à la recherche d’un successeur au smartphone, investissant des milliards dans des appareils conçus autour d’assistants IA capables de voir, d’entendre et de réagir au monde qui les entoure. Des lunettes connectées aux badges portables en passant par les gadgets de poche, les entreprises parient que l’IA va transformer la manière dont les consommateurs interagissent avec la technologie. On ignore encore quel format s’imposera sur le grand public.

Meta s'est elle-même lancée dans les lunettes connectées, faisant de son partenariat avec EssilorLuxottica ESLX.PA Ray-Ban l'un des premiers succès dans cette catégorie.

Mercredi, le géant des réseaux sociaux a également présenté son premier appareil de réalité virtuelle suffisamment fin pour passer pour une paire de lunettes, ainsi qu’une paire de lunettes connectées sans caméra, conçues pour apaiser les inquiétudes croissantes en matière de vie privée face aux appareils IA capables de filmer et de photographier des personnes sans leur consentement.

LES GADGETS META SERONT ÉQUIPÉS DE MUSE

L’entreprise a également étendu son assistant IA viral “Muse” à l’ensemble de sa gamme de lunettes connectées, en y ajoutant de nouvelles fonctionnalités, notamment l’utilisation d’un ordinateur et l’intégration avec des enseignes et des services tels que Walmart WMT.O , Best Buy BBY.N et Gap

GAP.N .

Meta a indiqué que Muse deviendrait l’interface principale de ses lunettes, permettant aux utilisateurs de faire des achats, de prendre des rendez-vous et d’effectuer des tâches grâce à des commandes vocales.

Les lunettes Meta VR, au prix de 1.299 dollars , visent à rivaliser avec des concurrents plus volumineux et plus coûteux tels que le Vision Pro d’Apple. L’appareil pèse à peu près autant qu’un jeu de cartes, une conception rendue possible par le déplacement de la batterie et du processeur dans un boîtier séparé. Leur lancement est prévu au printemps 2027.

Meta parie que cet appareil de réalité virtuelle, qui ressemble à une paire de lunettes enveloppantes foncées et réagit aux mouvements des yeux, à la voix et aux gestes des mains, pourra enfin démocratiser une catégorie longtemps freinée par des prix élevés et des casques lourds, inconfortables à porter pendant des heures.

“Réduire le poids à environ 100 grammes est impressionnant et pourrait améliorer l’expérience utilisateur”, a déclaré Linda Sui, fondatrice de Smart Analytics Group, un cabinet d’études de marché.

“Cependant, les principaux cas d’utilisation restent globalement similaires à ceux des casques de réalité virtuelle précédents. Le prix plus élevé pourrait également rendre difficile l’accès au grand public.”

Les nouvelles lunettes sans caméra, baptisées Ray-Ban Meta Audio, continueront d’enregistrer le son et n’indiqueront pas clairement aux personnes présentes qu’un enregistrement est en cours, contrairement à ses lunettes connectées dotées d’une caméra, qui émettent un flash lumineux pendant l’enregistrement. Les détracteurs estiment que la simple suppression des caméras pourrait ne pas suffire à apaiser les inquiétudes en matière de vie privée.

Les lunettes Meta Audio sont les dernières nées du partenariat entre l’entreprise et EssilorLuxottica; elles seront commercialisées à partir du 13 octobre à un prix de départ de 349 dollars . Ce prix est inférieur de 100 dollars à celui de la dernière version des lunettes Ray-Ban, qui continuent d’intégrer des caméras et se déclineront en deux nouveaux modèles: l’emblématique Aviator et le modèle Zena aux verres en forme d’yeux de chat.

LES INQUIÉTUDES EN MATIÈRE DE VIE PRIVÉE PERSISTENT

Meta est au cœur d’inquiétudes grandissantes concernant les appareils qui fonctionnent d’autant mieux qu’ils voient et entendent davantage, ce qui a donné lieu à des poursuites judiciaires pour atteinte à la vie privée et à des interdictions dans certains lieux au Royaume-Uni. L’issue du débat sur la vie privée pourrait façonner un marché que les entreprises technologiques, dont Meta, considèrent comme la prochaine grande plateforme informatique et un remplaçant potentiel des smartphones.

“Ils s’attaquent à certains problèmes de confidentialité, mais il reste la possibilité d’abuser de l’audio ou d’enregistrer sans consentement. Et c’est vraiment là le point essentiel. Tout est une question de consentement”, a déclaré Jitesh Ubrani, directeur au sein du cabinet d’études de marché IDC. “Meta doit trouver un moyen d’avertir les utilisateurs qu’ils sont enregistrés, même s’il ne s’agit que d’un enregistrement audio.”

L’absence de caméras pourrait également freiner la demande, car la prise de photos et l’enregistrement vidéo comptent parmi les fonctionnalités les plus prisées des lunettes connectées. Cela placera également l’appareil en concurrence directe avec toute une gamme d’appareils exclusivement audio, notamment les AirPods d’Apple.

Meta a toutefois précisé que la protection de la vie privée n’était pas la seule raison justifiant ce design exclusivement audio et qu’il existait un marché pour les lunettes connectées sans caméra. “L’audio est notre fonctionnalité la plus populaire depuis le tout début, car nos lunettes vous offrent un son de haute qualité sans vous couper du monde qui vous entoure”, a-telle déclaré.

L’abandon des caméras a permis à Meta de créer son modèle le plus fin à ce jour, pesant autant qu’une balle de golf, et d’explorer de nouveaux designs tels que le modèle Clubmaster à monture sur le front et le modèle Burbank, carré et rétro. Cela a également permis de prolonger l’autonomie de la batterie à 12 heures sur une seule charge, contre neuf heures pour les dernières lunettes Ray-Ban de troisième génération.