Meta interdit à TikTok de diffuser des publicités sur ses applications, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Meta META.O a interdit aux États-Unis les publicités de ByteDance, la société mère chinoise de TikTok, a rapporté jeudi Bloomberg News.

Meta a commencé à mettre en œuvre une restriction totale sur les publicités et les messages marketing payants diffusés sur ses plateformes par ByteDance, cette interdiction prenant effet aux États-Unis, au Canada, en Égypte, en Indonésie, au Japon, en Thaïlande et au Vietnam, précise l'article en citant la société.

Reuters n'a pas pu vérifier cette information de manière indépendante. Meta n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.