Meta intègre Xbox Game Pass Starter à son abonnement Horizon

Meta renforce son offre de jeux pour les casques Quest en intégrant Xbox Game Pass Starter à son abonnement Horizon . Ce partenariat avec Microsoft permet aux abonnés d'accéder à plus de 50 jeux supplémentaires issus du catalogue Game Pass, qui viennent compléter les plus de 100 jeux en réalité virtuelle déjà proposés par le service.

Les utilisateurs de Horizon bénéficieront également de 10 heures de jeu en streaming via le cloud chaque mois. Parmi les titres disponibles figurent notamment "Fallout 4", "Fallout 76", "Grounded", "DayZ" et "Overcooked 2". Meta prévoit aussi de lancer dans les prochaines semaines un émulateur permettant aux contrôleurs Quest Touch de fonctionner comme une manette Xbox, afin de faciliter l'accès à ces jeux.

Cette évolution s'inscrit dans le renforcement du partenariat entre Meta et Microsoft autour des jeux vidéo et de la réalité virtuelle. Elle intervient après la hausse des prix des casques Quest aux Etats-Unis, justifiée par l'augmentation du coût des composants, ainsi que dans un contexte de restructuration de la division Xbox, où Microsoft a récemment supprimé environ 3 200 emplois afin d'améliorer la rentabilité de ses activités.