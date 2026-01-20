 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Meta "ferme les yeux" sur les publicités illégales pour les jeux d'argent, selon la commission britannique des jeux d'argent
information fournie par Reuters 20/01/2026 à 10:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour de l'article du 19 janvier avec la réponse de Meta dans les paragraphes 5-8)

La Gambling Commission britannique a déclaré lundi que Meta Platforms META.O , le propriétaire de Facebook et d'Instagram, fermait les yeux sur la publicité des casinos en ligne illégaux sur ses sites, indiquant qu'il était heureux de continuer à recevoir de l'argent des criminels.

Le directeur exécutif du régulateur indépendant, Tim Miller, a déclaré que toute personne ayant passé ne serait-ce qu'un peu de temps sur les plateformes de Meta aurait plus que probablement vu des publicités pour des casinos en ligne illégaux dans son fil d'actualité.

Il a ajouté qu'un grand nombre de ces publicités concernaient des sites qui ne participaient pas au programme britannique d'auto-exclusion des jeux d'argent en ligne "GamStop".

L'affirmation de Meta selon laquelle elle n'était pas au courant de ces publicités jusqu'à ce qu'elle en soit informée est "tout simplement fausse", a-t-il déclaré lors d'un discours au salon ICE de Barcelone, selon le texte figurant sur le site web de la Gambling Commission (Commission des jeux de hasard).

"Cela pourrait vous donner l'impression qu'ils sont tout à fait heureux de fermer les yeux et de continuer à prendre l'argent des criminels et des escrocs jusqu'à ce que quelqu'un le dénonce", a-t-il déclaré.

Interrogée à ce sujet, la société Meta a déclaré qu'elle appliquait des règles strictes en matière de publicité pour les jeux d'argent et de hasard en ligne, et que toute publicité enfreignant ces règles était rapidement supprimée dès qu'elle était identifiée.

"Nous avons travaillé en étroite collaboration avec la Commission pour identifier et supprimer toutes les publicités signalées comme étant en violation de nos politiques, et nous utilisons ces informations pour améliorer les outils de détection proactifs que nous avons déjà mis en place", a déclaré un porte-parole.

"Nous encourageons la Commission à continuer à collaborer avec nous pour garantir que les utilisateurs et les annonceurs légitimes sont protégés contre ces mauvais acteurs."

Dans son discours, M. Miller a déclaré que la bibliothèque d'annonces consultable de Meta montrait quels annonceurs déclaraient que leurs sites n'étaient "pas sur GamStop". "Si nous pouvons les trouver, Meta le peut aussi", a-t-il déclaré. "Ils choisissent simplement de ne pas regarder."

Valeurs associées

META PLATFORMS
620,2500 USD NASDAQ -0,09%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des tentes de secours installées à Kiev pour les habitants privés de chauffage et d'électricité, le 19 janvier 2026 en Ukraine ( AFP / Sergei GAPON )
    Une nouvelle attaque russe prive de chauffage près de la moitié de Kiev
    information fournie par AFP 20.01.2026 12:09 

    Une attaque nocturne aérienne de Moscou a de nouveau privé de chauffage plus de 5.600 immeubles résidentiels à Kiev, soit près de la moitié de la capitale où la température affiche -14°C, ont annoncé mardi matin les autorités. Ces nouveaux bombardements devraient ... Lire la suite

  • Des aurores boréales au-dessus de Portsall lors d'une tempête solaire, le 19 janvier 2026 dans l'ouest de la France ( AFP / Oscar Chuberre )
    Une tempête solaire majeure touche la Terre
    information fournie par AFP 20.01.2026 12:07 

    Une tempête solaire majeure a commencé lundi à s'abattre sur la Terre, et pourrait causer des perturbations sur les réseaux électriques et satellitaires ainsi que provoquer d'impressionnantes aurores boréales, ont prévenu les autorités météorologiques américaines. ... Lire la suite

  • Un amateur de bain en eau froide s'asperge sur les rives lac Shichahai, au coeur de Pékin, le 20 juin 2026 ( AFP / Adek BERRY )
    Givrés? En Chine, des nageurs bravent les eaux glacées
    information fournie par AFP 20.01.2026 12:06 

    Un vent mordant balaie Pékin ce mardi et le thermomètre affiche –7°C. Pas assez pour refroidir Yang Zi, 62 ans: en maillot de bain, il se jette sans hésiter dans les eaux glaciales d'un lac. "C'est une façon de profiter de la nature", explique le retraité à l'AFP. ... Lire la suite

  • Le Premier ministre congolais Patrice Lumumba tient une conférence de presse à Léopoldville le 12 août 1960 ( AFP / - )
    Assassinat de Lumumba: sa famille à Bruxelles pour obtenir "justice et vérité"
    information fournie par AFP 20.01.2026 12:02 

    Y aura-t-il un procès en Belgique dans le dossier Lumumba? La famille de l'ex-Premier ministre congolais assassiné a dit mardi son espoir d'obtenir enfin "justice et vérité", lors d'une audience judiciaire cruciale à Bruxelles, soixante-cinq ans après les faits. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank