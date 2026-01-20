Meta "ferme les yeux" sur les publicités illégales pour les jeux d'argent, selon la commission britannique des jeux d'argent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour de l'article du 19 janvier avec la réponse de Meta dans les paragraphes 5-8)

La Gambling Commission britannique a déclaré lundi que Meta Platforms META.O , le propriétaire de Facebook et d'Instagram, fermait les yeux sur la publicité des casinos en ligne illégaux sur ses sites, indiquant qu'il était heureux de continuer à recevoir de l'argent des criminels.

Le directeur exécutif du régulateur indépendant, Tim Miller, a déclaré que toute personne ayant passé ne serait-ce qu'un peu de temps sur les plateformes de Meta aurait plus que probablement vu des publicités pour des casinos en ligne illégaux dans son fil d'actualité.

Il a ajouté qu'un grand nombre de ces publicités concernaient des sites qui ne participaient pas au programme britannique d'auto-exclusion des jeux d'argent en ligne "GamStop".

L'affirmation de Meta selon laquelle elle n'était pas au courant de ces publicités jusqu'à ce qu'elle en soit informée est "tout simplement fausse", a-t-il déclaré lors d'un discours au salon ICE de Barcelone, selon le texte figurant sur le site web de la Gambling Commission (Commission des jeux de hasard).

"Cela pourrait vous donner l'impression qu'ils sont tout à fait heureux de fermer les yeux et de continuer à prendre l'argent des criminels et des escrocs jusqu'à ce que quelqu'un le dénonce", a-t-il déclaré.

Interrogée à ce sujet, la société Meta a déclaré qu'elle appliquait des règles strictes en matière de publicité pour les jeux d'argent et de hasard en ligne, et que toute publicité enfreignant ces règles était rapidement supprimée dès qu'elle était identifiée.

"Nous avons travaillé en étroite collaboration avec la Commission pour identifier et supprimer toutes les publicités signalées comme étant en violation de nos politiques, et nous utilisons ces informations pour améliorer les outils de détection proactifs que nous avons déjà mis en place", a déclaré un porte-parole.

"Nous encourageons la Commission à continuer à collaborer avec nous pour garantir que les utilisateurs et les annonceurs légitimes sont protégés contre ces mauvais acteurs."

Dans son discours, M. Miller a déclaré que la bibliothèque d'annonces consultable de Meta montrait quels annonceurs déclaraient que leurs sites n'étaient "pas sur GamStop". "Si nous pouvons les trouver, Meta le peut aussi", a-t-il déclaré. "Ils choisissent simplement de ne pas regarder."