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Meta fait sensation avec Muse, l'assistant IA en tête des téléchargements sur l'App Store
information fournie par Agefi Dow Jones 23/09/2026 à 00:01
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Un bâtiment de Meta affichant le logo du groupe. (crédit photo : Adobe Stock )

Un bâtiment de Meta affichant le logo du groupe. (crédit photo : Adobe Stock )

Par Christine Ji

Le nouvel assistant de Meta caracole en tête des classements de l'App Store et dépasse le rythme de téléchargement initial de ChatGPT, ce qui ravive la confiance dans la stratégie de l'entreprise en matière d'IA.

Les investisseurs attendent également le modèle d'IA de nouvelle génération de Meta, baptisé "Watermelon", dont la sortie est prévue à la fin du mois prochain.

Le nouvel assistant d'intelligence artificielle de Meta s'est hissé au sommet de l'App Store d'Apple aux Etats-Unis, devenant un succès surprise auprès des consommateurs qui fait également tourner les têtes à Wall Street.

Contrairement aux chatbots traditionnels, Muse de Meta est conçu pour exécuter des tâches en plusieurs étapes comme la réservation de restaurants, les appels téléphoniques et l'envoi d'e-mails. Sa popularité fulgurante donne aux analystes l'assurance que Meta peut s'appuyer sur ses solides racines dans les médias sociaux pour créer une application virale à l'ère de l'IA.

"Bien qu'il soit encore tôt, nous pensons que Muse a le potentiel de devenir l'application d'IA grand public la plus utilisée depuis ChatGPT", a écrit Doug Anmuth, analyste chez J.P. Morgan, dans une note publiée mardi.

Il s'agit d'une véritable percée pour Meta, dont la stratégie en matière d'IA a été largement ignorée jusqu'à récemment. Doug Anmuth a relevé sa recommandation sur le titre à surpondérer au début du mois, après le lancement de Muse. Depuis le début du mois de septembre, l'action Meta a progressé de près de 30%.

Doug Anmuth a souligné l'interface conviviale de Muse, sa généreuse offre gratuite et l'avantage de Meta en matière de distribution sur diverses plateformes de médias sociaux.

Meta a récemment accéléré le rythme de ses lancements dans le domaine de l'IA, a ajouté Doug Anmuth. Il a signalé que les modèles d'IA de Meta ont affiché des progrès considérables en termes de capacités en seulement quelques mois. Le lancement de Muse Spark 1.1 en juillet a marqué la première fois que Meta a publié un modèle d'IA doté de capacités de codage proches de la pointe de la technologie.

Alors que la conférence des développeurs de Meta, Meta Connect, se déroule ce mercredi et ce jeudi, Doug Anmuth s'attend à de nouvelles informations sur les progrès de l'entreprise en matière d'IA et sur la manière dont Muse peut s'intégrer avec les partenaires et le matériel de Meta.

La principale préoccupation des investisseurs sera la date de sortie du prochain nouveau modèle de Meta, surnommé "Watermelon". Les analystes estiment que "Watermelon" sera probablement lancé à la fin du mois prochain.

Jeffrey Favuzza, analyste chez Jefferies, a écrit dans une note mardi que l'enthousiasme accru à l'approche de Meta Connect pourrait potentiellement conduire à un événement de type "sell-the-news", en particulier après la hausse de 11% de l'action lundi. Mais avec le catalyseur que représente la sortie prochaine d'un modèle, "nous avons un plancher plus durable pour l'action", a-t-il déclaré.

L'action a reculé de 0,6% mardi au cours d'une séance en dents de scie.

Les investisseurs s'inquiétaient auparavant de la capacité de Meta à créer un produit d'IA différencié, estime Justin Post de Bank of America. Mais la popularité fulgurante de Muse et sa capacité à accomplir des tâches complexes, telles que le remplissage de formulaires web, ont suscité un "optimisme accru quant au rendement potentiel des investissements de Meta dans l'IA", a écrit Justin Post dans une note mardi.

Le nombre total de téléchargements de Muse aux Etats-Unis a dépassé celui d'autres applications d'IA sur une période comparable après leur lancement, a ajouté Justin Post. Selon les données de Sensor Tower, Muse a atteint 1,43 million de téléchargements dans les 12 jours suivant son lancement, contre 1,37 million pour ChatGPT d'OpenAI et 0,71 million pour Gemini.

Justin Post a toutefois averti que la popularité de Muse pourrait ne pas se traduire immédiatement par une augmentation du chiffre d'affaires. "La voie de la monétisation pour Muse, y compris les publicités, les abonnements et les commissions, ne semble pas susceptible d'être significative avant 2028", a-t-il déclaré.

Cependant, Justin Post est optimiste quant au fait que le lancement prochain de "Watermelon" par Meta pourrait apporter des capacités de pointe et un potentiel d'amélioration de l'activité publicitaire principale de Meta ainsi que des revenus provenant de l'hébergement de modèles.

-Christine Ji

Ce contenu a été créé par MarketWatch, une filiale de Dow Jones & Co. MarketWatch est publié indépendamment de Dow Jones Newswires et du Wall Street Journal.

Cet article a été traduit automatiquement par Dow Jones, à partir de la version originale en anglais vers le français, à l'aide d'une technologie d'intelligence artificielle. La version anglaise doit être considérée comme la version officielle de cet article. Veuillez envoyer un courriel à service@dowjones.com si vous avez des commentaires sur cette traduction.

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